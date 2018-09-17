Козероги изменят интерьер, а Рыбы придут к компромиссу: прогноз на неделю 17 сентября – 23 сентября

Общий астрологический прогноз на неделю с 17 сентября по 23 для всех знаков Зодиака.

Овен. Овнам на этой неделе, возможно, придется ограничивать себя в контактах. Дело в том, что стремление пообщаться может перейти через все мыслимые пределы и начнет негативно влиять на ваши дела.

Телец. В этот период Тельцам не советуется совершать необдуманные поступки. Если вы зайдете в тупик, а такая ситуация обязательно возникнет на этой неделе, остановитесь и хорошенько подумайте.

Близнецы. У Вас обостренная чувствительность языка музыки, тончайших оттенков его интонаций. Воистину, сейчас Вы могли бы стать великим рассказчиком, который, невзирая на то, плох или хорош рассказ, мог бы заставить слушателей плакать или смеяться. А, при наличии музыкального слуха, - и проникновенным певцом.

Рак. Начало и середина недели складываются благоприятно для Раков, занимающихся обустройством дома, проводящих ремонтные работы. Это хорошее время для совместной деятельности с родственниками.

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Лев. Ничто не будет даваться легко. Окружающий мир не только не пожелает прогибаться, но все будет норовить при удобном случае прогнуть Вас. Хотя, если приглядеться, все эти баталии, крепости, тактические маневры, штурмы и пр. больно уж напоминают более какой-то спектакль, чем реальные бои. Единственное, к чему действительно стоит прислушаться, это к совету звезд по возможности на недельку отложить серьезные или длительные поездки.

Дева. Чем дальше продвигается дело, тем яснее становится факт, что его результат будет заметно отличаться от предполагаемого вначале. Но останавливаться, а тем более идти на попятный никак нельзя, нужно идти дальше – это раз, «не так» вовсе не означает «плохо» – это два. А в-третьих, пусть все просто идет, как идет. В итоге Вы найдете то, что ищете, но не там, где ожидали.

Весы. В середине недели будьте внимательны с оформлением документов, чтобы не упустить важные детали. Покупки лучше отложить на более позднее время.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на решении домашних и хозяйственных проблем. Возможно, у вас в доме накопилось много дел по ремонту или уборке, которые вы постоянно откладывали.

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Стрелец. На этой неделе вам лучше не отправляться сдавать экзамены и зачеты, могут возникнуть сложности с пониманием материала. Лучше отложить эту важную миссию на более благоприятный период.

Козерог. Козероги на этой неделе, скорее всего, будут с удовольствием заниматься благоустройством своего дома. Для вас недостаточно будет сделать своё жилье удобным для проживания. Вам захочется, чтобы интерьер был красивым и отвечал вашему вкусу.

Водолей. Вас подстерегла небольшая полоса, которую осенью принято называть осенней хандрой. Вы расслаблены, быстрее чем обычно устаете, Вам не хочется заниматься ни производственными, ни домашними делами, и Вы стараетесь отложить их «на потом». При этом может возрасти количество ошибок в работе и чувство неприятия любой критики. Звезды советуют быть более внимательным и сдержанным в эмоциях.

Рыбы. Сколько можно транжирить? Постарайтесь найти золотую середину между желаниями и возможностями. Вероятны неожиданные встречи со старыми друзьями или знакомыми. При возникновении разногласий звезды советуют идти на уступки и находить компромиссные решения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев