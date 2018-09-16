В Благовещенске произошла драка с участием полицейских (видео)

Очевидцы сняли на видео происшествие, которое случилось в Благовещенске вечером 16 сентября. В районе перекрестка улицы Василенко и Игнатьевского шоссе произошла драка с участием сотрудников полиции.

С чем связан этот инцидент, пока неизвестно. По некоторой информации, происходило задержание нетрезвого водителя, в ходе которого стражам порядка было оказано сопротивление.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать случившееся позже.