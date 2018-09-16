Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость
сегодня, 20:09 18

В Благовещенске произошла драка с участием полицейских (видео)

В Благовещенске произошла драка с участием полицейских (видео)

Очевидцы сняли на видео происшествие, которое случилось в Благовещенске вечером 16 сентября. В районе перекрестка улицы Василенко и Игнатьевского шоссе произошла драка с участием сотрудников полиции.

С чем связан этот инцидент, пока неизвестно. По некоторой информации, происходило задержание нетрезвого водителя, в ходе которого стражам порядка было оказано сопротивление.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать случившееся позже.

Просмотров всего: 2684

#происшествия


Происшествия 1

В Благовещенске грузовик уронил на дорогу часть груза (видео)
Происшествия 3

На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах
Происшествия

Житель Хабаровска попался в Бурейском районе с гашишным маслом
Происшествия 1

В Моховой Пади при пожаре серьезно пострадал пассажирский автобус
Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Наконец то научились подмогу вызывать.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Оператор "умочка".можно сказать на самом интересном месте снимать перестал(

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Пальнули хотя бы в воздух, пыл у хероев поумерился бы сразу

  • Лаконика

    Лаконика
    2 часа назад

    Dr.SaVaNt

    Оператор "умочка".можно сказать на самом интересном месте снимать перестал(



    https://yadi.sk/i/6wt_OLfXCiMaxg

  • Диванный аналитег

    Диванный аналитег
    2 часа назад

    Это не драка...дерут в другом месте. Это нападение на полицейских.

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    да на парники у гайца туповатый попался.

  • Мазепа

    Мазепа
    2 часа назад

    какое нападение это простое неповиновение тупым требованиям гайцов, докопались до пешеходов.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    valdemarushka

    Пальнули хотя бы в воздух, пыл у хероев поумерился бы сразу



    Да как сказать...

    В соседнем Хабаровсе в районе автовокзала 5 лет назад наоборот, после предупредительного, бухое туловище поперло на пистолет.

    Итог: 5 выстрелов на поражение, один убит, один ранен.

    Есть правило: достал ствол - стреляй. А здесь основания для применения оружия достаточно спорные. Вот электрошокер или газовый баллончик - то, что доктор прописал.

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Стыдно за гайцев...пьяное быдло уложить не могут....

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    По-моему кто сядет

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Да уж, пьяную шалопу мой старый дед с одной оплеухи уложил бы на месте)))

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Шмальнуть надо было в ногу одному, второму.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Надо еще суметь попасть с пма.

    Не всякий офицер, как говаривал полкан, может попасть куда следует)))

  • DrDimon

    DrDimon
    51 минута назад

    vertex

    Надо еще суметь попасть с пма.

    Не всякий офицер, как говаривал полкан, может попасть куда следует)))



    Да попасть-то можно. Я в далекой молодости, когда более-менее плотно этим занимался, с 25 метров пивные банки на 0,33 сшибал. Сейчас наверное и в полуторалитровую бутыль хрен попаду.

    Офицер один рассказывал: на месте прежней службы был у них инструктор по стрельбе, так тот из двух ПМов "по-македонски" по летящим стендовым тарелкам попадал. Может и врал, не знаю, сам такого чуда не видел.

    Чтобы стрелять, надо стрелять. А когда огневая подготовка раз в квартал по принципу "лишь бы друг друга не перестреляли", то и результат соответствующий.

  • vertex

    vertex
    45 минут назад

    Согласен. Но по - македонски с пмов, не видел))) Мне хватило капитана в Хабаре, он не у нас преподавал, а в школе сержантов, вот тот реально Рембо, голый по поя в снегу с пулемётом гонял салаг...

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    38 минут назад

    капец, сотрудники первые на видео, берите пример со вторых, приехали положили. посмотрите в америке как полиция с такими работает, уже бы два трупа за неповиновение было.

  • vertex

    vertex
    30 минут назад

    Ну, если с США сравнивать начали, то начнём с данного.

    http://www.forumdaily.com/kak-zhivut-v-ssha-pensionery-immigranty/

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    Надо же такой заголовок придумать... напали

    Когда нападают идут сразу, умышленно и на Верочку)))

    А тут тупо бухие сами падали на ногах не держались...

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь