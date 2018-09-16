В Благовещенске торжественно открылась ледовая арена (фото)

16 сентября в ТРЦ «Острова» состоялось торжественное открытие новой для Благовещенска ледовой арены. Мероприятие стало настоящим шоу с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень». Ведущим действа был актер Марат Башаров.

Общая площадь ледовой арены в «Островах» – 3 000 квадратных метров. Больше половины занимает хоккейная коробка, сделанная по канадской системе. Температура воздуха здесь составляет от нуля до +10 градусов. На трибунах – чуть теплее. Лед на катке не искусственный, а настоящий.

На церемонии открытия произнесли речи зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко, мэр Благовещенска Валентина Калита. Они поздравили собравшихся горожан и гостей города с этим событием.

В рамках ледового шоу артисты «Амурской осени» катались на коньках, пели. Зрители увидели выступление воздушных гимнастов, городской федерации ушу. Особым моментом стало выступление фигуристки Ирины Слуцкой.

«Было интересно, ново для города Благовещенска, да и для Амурской области в целом. Время пролетело очень быстро, люди были заинтересованы. На мой взгляд, такие мероприятия сейчас в городе станут, наверное, хорошей традицией», – отметил в разговоре с ИА «Амур.инфо» руководитель управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска Дмитрий Кутека.

Предполагается, что новый спортивный объект будет максимально открыт для жителей и гостей областного центра. Здесь начнут работать секции.

«Отлично. Такого шоу я ни разу не видел в жизни!» – поделился своими эмоциями юный зритель. «Очень здорово, очень профессионально. Эмоции зашкаливают!» – заметила еще одна зрительница.

Подробно о прошедшем мероприятии читайте в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».