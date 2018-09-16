Гостям «Амурской осени» подарили фрагменты динозавров

Звездным гостям фестиваля кино и театра «Амурская осень» вручили необычные сувениры. Администрация Благовещенска и палеонтологический музей города подготовили для них фрагменты окаменелостей, которые были найдены в областном центре на так называемом кладбище динозавров.

Это место, открытое в 1948 году, скрывает огромное количество костей животных, относящихся к динозавровой фауне позднемелового периода мезозойской эры, то есть 70-65 миллионов лет назад. Это динозавры, крокодилы, черепахи.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько, вручение таких сувениров – часть комплексной работы по популяризации Благовещенска, Амурской области и Дальнего Востока.

«С приездом гостей в рамках "Амурской осени" мы с палеонтологическим музеем решили, что было бы очень хорошо популяризировать наши уникальные стороны города Благовещенска и с помощью фестиваля. Гости этого культурного мероприятия бывают на амурской земле, в Благовещенске по нескольку раз, но они не знают всех особенностей, всех уникальных вещей, которыми мы с вами обладаем. В том числе того факта, что на территории, где сейчас располагается город Благовещенск, жили последние азиатские динозавры. Мы решили, что преподнесем им такие фрагменты в качестве сувенира», – сказала Виктория Хопатько.

Фрагменты окаменелостей гостям «Амурской осени» вручили после церемонии открытия фестиваля, которая состоялась 15 сентября.