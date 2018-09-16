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16сентября
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сегодня, 18:56 7

Гостям «Амурской осени» подарили фрагменты динозавров

Гостям «Амурской осени» подарили фрагменты динозавров

Звездным гостям фестиваля кино и театра «Амурская осень» вручили необычные сувениры. Администрация Благовещенска и палеонтологический музей города подготовили для них фрагменты окаменелостей, которые были найдены в областном центре на так называемом кладбище динозавров.

Это место, открытое в 1948 году, скрывает огромное количество костей животных, относящихся к динозавровой фауне позднемелового периода мезозойской эры, то есть 70-65 миллионов лет назад. Это динозавры, крокодилы, черепахи.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько, вручение таких сувениров – часть комплексной работы по популяризации Благовещенска, Амурской области и Дальнего Востока.

«С приездом гостей в рамках "Амурской осени" мы с палеонтологическим музеем решили, что было бы очень хорошо популяризировать наши уникальные стороны города Благовещенска и с помощью фестиваля. Гости этого культурного мероприятия бывают на амурской земле, в Благовещенске по нескольку раз, но они не знают всех особенностей, всех уникальных вещей, которыми мы с вами обладаем. В том числе того факта, что на территории, где сейчас располагается город Благовещенск, жили последние азиатские динозавры. Мы решили, что преподнесем им такие фрагменты в качестве сувенира», – сказала Виктория Хопатько.

Фрагменты окаменелостей гостям «Амурской осени» вручили после церемонии открытия фестиваля, которая состоялась 15 сентября.

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#Амурская осень #культура


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Комментарии
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  • Формат

    Формат
    2 часа назад

    Ничего себе! Круто! Даже перебор.

  • мундштук

    мундштук
    2 часа назад

    раздаривают местное достояние. Они не оценят, растеряют

  • full

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    2 часа назад

    А почему начальник управления культуры разбазаривает достояние области?

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

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    А почему начальник управления культуры разбазаривает достояние области?



    Да у него этих окаменелостей завались (динозаБры бооольшие), вот и дарит.......не кому попало, а дорогим гостям.

    с уважением

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Интересно, а что на это скажет служба досмотра багажа в аэропорту, это же артефакты? Или им (артистам "Амурской осени") можно?

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    1 час назад

    гусеница

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    А почему начальник управления культуры разбазаривает достояние области?



    Да у него этих окаменелостей завались (динозаБры бооольшие), вот и дарит.......не кому попало, а дорогим гостям.

    с уважением



    Он наверное думает, что если может раздавать справки о том, что что то не представляет культурной ценности, то можно и подарки такие дарить? На кол такого начальника - профнепригоден.))))

  • retired

    retired
    59 минут назад

    Да нормально. Будет повод еще раз приехать каждому со своим куском и собрать целого динозавра.Короче, выпендрились в оригинальности, типа.

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