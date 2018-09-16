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16сентября
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сегодня, 16:02 1

Регионы, в том числе Приамурье, хотят лишить полномочий по тушению лесных пожаров

Регионы, в том числе Приамурье, хотят лишить полномочий по тушению лесных пожаров
Фото: ruherald.com

Полномочия по тушению лесных пожаров нужно передать на федеральный уровень, поскольку не все регионы успешно справляются с этой задачей. Такое мнение в интервью ТАСС, приуроченному ко Дню работников леса, высказал глава Рослесхоза Иван Валентик.

«В настоящее время решения принимаются на региональном уровне, что не всегда эффективно. Рослесхоз видит решение проблемы в передаче этих полномочий на федеральный уровень. Если субъект Российской Федерации не в состоянии самостоятельно справиться с лесопожарной ситуацией, значит, ему необходимо помочь, сняв с него полномочия, которые он не может исполнять», – сказал Иван Валентик.

Он отметил, что в 2018 году пожароопасный сезон в лесах начался рекордно рано – первый пожар возник 7 января в Приморском крае. Леса сильно горели на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – в Амурской, Иркутской областях, Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Якутии. С участием сил федерального уровня было ликвидировано 69 лесных пожаров на площади более 430 тысяч гектаров.

«Важно, что Федеральному агентству лесного хозяйства возвращены имевшиеся в советское время возможности искусственного вызывания осадков и проведения взрывных работ при тушении лесных пожаров. Считаем, что максимальный эффект возможен исключительно при запуске программы, предусматривающей развитие малой авиации и наличия финансовых инструментов для формирования авиапарка такого класса в регионах», – отметил глава ведомства.

По словам Ивана Валентика, в целом площадь, пройденная лесными пожарами в 2018 году, находится на уровне средних многолетних значений, но сезон пока не закрыт, пожары возможны и в октябре.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Генпрокуратура выступала с предложением вернуть полномочия по охране и использованию лесов из проблемных регионов на федеральный уровень.

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#пожары


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