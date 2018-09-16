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16сентября
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сегодня, 14:35 1

Гости «Амурской осени» рассказывают о церемонии открытия фестиваля в соцсетях

Гости «Амурской осени» рассказывают о церемонии открытия фестиваля в соцсетях
Фото: instagram.com

Звездные гости фестиваля кино и театра «Амурская осень» освещают свое пребывание в Приамурье в соцсетях. Некоторые из них приехали в регион только накануне, 15 сентября, а другие находятся здесь уже некоторое время, открывая для себя Амурскую область и ее жителей.

«Вчера мы с @maxxxi_kolosov были ведущими церемонии открытия фестиваля "Амурская осень", – пишет в своем Инстаграме актриса Лиза Арзамасова. – Я с большой нежностью отношусь к Благовещенску и к фестивалю, а церемония открытия мне вчера показалась какой-то особенной. Ребята! Вы такие танцы замечательные устроили на сцене! Прекрасная задумка: все возрасты – в движении! Успешной и интересной фестивальной недели жителям города, участникам и зрителям! И – погоды нам всем солнечной! Очень надо».

«Фестиваль #амурскаяосень На улице настоящая осень) уже прохладно и дует сильный ветер. Ну а в зале встретилась со своими друзьями-коллегами) Всем хочу пожелать УДАЧИ на фестивале!!!» – написала фигуристка Ирина Слуцкая.

Актер Петр Коврижных поблагодарил амурчан за теплый прием: «Мне очень понравилось гулять по Благовещенску, зрители в каждом месте, где мы выступали, приняли нас просто невероятно тепло. Спасибо вам всем, спасибо тебе, Дальний Восток, спасибо Амурской земле и ее жителям!».

Актер Евгений Кулик гостит в Приамурье уже десять дней. «Уже 10 дней, как я нахожусь на Амурской земле и пребываю в состоянии восторга!!! Я приехал на фестиваль театра и кино "Амурская осень" и уже в рамках этого фестиваля успел проехаться по очень гостеприимным местам...» – поведал Кулик в своем Инстаграме.

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#Амурская осень #визиты #культура #шоу-бизнес


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