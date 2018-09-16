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В Благовещенске грузовик уронил на дорогу часть груза (видео)

В Благовещенске грузовик уронил на дорогу часть груза (видео)
Кадр: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях 16 сентября появилось необычное видео, снятое на дороге в Благовещенске. Как видно на кадрах, грузовой автомобиль во время езды уронил на дорогу часть перевозимого им груза.

Опубликовавший ролик инстаграм-паблик «blag_dtp» пишет, что этот инцидент произошел на улице Чайковского, в районе железнодорожного переезда. На кадрах видно, что съемка велась из машины, которая ехала за грузовиком, и ее водителю пришлось маневрировать, чтобы не наехать на вывалившийся груз. Рулевой грузовика среагировал на происшествие и остановился.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#происшествия #транспорт


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