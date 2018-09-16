Амурчане стали меньше вызывать пожарных без повода

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С начала 2018 года на территории Амурской области было зарегистрировано 111 ложных сообщений о пожарах. В сравнении с 2017 годом количество ложных вызовов сократилось – на 33 %.

Своевременный звонок сотрудникам спецслужб может спасти чью-то жизнь и предотвратить многие беды. Диспетчер обязан среагировать на каждый полученный вызов, но порой он может оказаться ложным, и на другом конце провода будут люди, желающие таким образом развлечься, не задумываясь над тем, к чему это может привести, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Телефон пожарно-спасательной службы «101» не должен являться инструментом для баловства, подчеркивают в ведомстве. Чаще всего причиной ложного вызова становится детская шалость и легкомысленное поведение граждан. Необходимо осознавать всю ответственность при вызове спецслужб, не имея на то никаких реальных причин. Все разговоры записываются, а во всех специальных службах установлены технические приспособления последнего поколения, которые позволяют определить номер и адрес звонившего.

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере 1 000-1 500 рублей.

«Но цена ложного вызова измеряется не в денежном взыскании, а в возможности спасения человеческой жизни. И вероятнее всего из-за такого беспричинного звонка, который может занять линию, нуждающийся человек не получит своевременно помощь», – отмечают в МЧС.

Сотрудники амурского ведомства призывают граждан к благоразумию и соблюдению закона. Звонить по телефонам экстренных служб следует тогда, когда есть опасность возникновения или развития пожара, когда есть угроза жизни человека.

В случае возникновения нештатных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов.