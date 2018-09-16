Представитель ЛДПР Сергей Гибадуллин вступил в должность главы Зеи

В начале церемонии было оглашено решение территориальной избирательной комиссии Зеи, в соответствии с которым Гибадуллин становится градоначальником. В выборах мэра города приняли участие более 6 тысяч избирателей, они признаны состоявшимися и действительными. Сергей Гибадуллин получил наибольшее число голосов – 1 605.

Поднявшись на сцену, Сергей Равилович принес присягу. Он пообещал «честно и добросовестно» исполнять возложенные на него обязанности, «служить для процветания города и благополучия его жителей».

После гимна РФ Сергей Гибадуллин принял поздравления – в частности, от Законодательного собрания Амурской области. Депутат Сергей Приходько пожелал новому мэру мужества и силы духа, отметив, что избрание на ответственный пост – это признание деловых и личностных качеств Гибадуллина.

«Вашу поддержку я расцениваю как высокое доверие, которое мне еще предстоит оправдать. И в первую очередь – оправдать своими делами. Задачи стоят серьезные, но в тесном контакте с правительством Амурской области мы можем сделать многое для дальнейшего развития нашего города», – сказал Сергей Гибадуллин.