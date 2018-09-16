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16сентября
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сегодня, 11:37 0

Житель Свободного возмутился вырубкой деревьев возле городской школы

Житель Свободного возмутился вырубкой деревьев возле городской школы
Фото: gzt-sv.ru

Житель Свободного Евгений обратился в редакцию портала Gzt-sv.ru с жалобой. Мужчина сообщил, что возле школы № 1 города «вырубили почти все деревья».

В подтверждение своих слов горожанин предоставил фотографии. «На снимках видны распиленные стволы совсем не старых деревьев, росших по периметру двора школы № 1. Наверное, этому факту найдутся оправдательные объяснения. Скорее всего, расчищается место под какие-то необходимые застройки», – отмечает портал.

Однако указывается, что в последние годы в Свободном активно вырубают деревья. «Почти не осталось тополей, которые были визитной карточкой нашего города и стояли летом зеленой стеной вдоль улицы Ленина, защищая прохожих от палящего солнца. Теперь на их месте голый асфальт парковок для автомобилей. Заметно облысел после благоустройства городской парк, в котором деревьев нет даже около скамеек на центральной аллее. Не случайно один из наших читателей на вопрос, какие объекты больше всего нужны сегодня парку, ответил: нужны не аттракционы, нужны деревья», – пишет издание.

Журналисты отмечают, что обновлять зеленую зону города, конечно, надо, однако «почему-то нигде на месте вырубленных деревьев никто не высаживает новые». «А если и появляются жалкие кустики после очередной пиар-акции, через год от этих посадок не остается и следа», – констатируют они.

С какой целью были вырублены деревья около школы, должно стать известно в начале рабочей недели.

К обсуждению материала активно подключились пользователи портала. Некоторые из них сообщили, что на этом месте воздвигнут новый стадион.

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#Свободный #школа


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