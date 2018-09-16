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16сентября
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На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах

На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах
Фото: Агентство Reuters

Наивысший – «красный» – уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в связи с приближением супертайфуна «Мангхут», приход которого ожидают после обеда 16 сентября. Сообщение распространило национальное метеоуправление. На Филиппинах уже погибли более 10 человек.

По данным СМИ, жертвами стихии на Филиппинах уже стали как минимум 14 человек, в том числе двое спасателей и двое детей. Сотни авиарейсов отменены или задержаны в международном аэропорту Гонконг.

В Китае в связи с приближением супертайфуна ввели наивысший, «красный» уровень опасности. Ожидается, что «Мангхут» обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду. Затем он продолжит движение на северо-запад – вглубь материка и постепенно ослабеет, сообщает РИА Новости.

Стихия принесет сильный ветер и ливни, в прибрежных районах ожидаются высокие волны. Жителям районов, которые окажутся на пути движения тайфуна, рекомендуется быть крайне бдительными, следить за сообщениями экстренных служб и властей, держаться подальше от побережья и горных районов, где возможны обвалы и оползни.

Сильнее других, по прогнозам, пострадают провинция Гуандун, остров Хайнань, Гонконг, Макао и Тайвань.

«Мангхут» станет 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.

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#Китай #погода #природа #происшествия


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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    43 минуты назад

    Ну а к нам он заскочет?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    56 секунд назад

    Супертайфун заскочит ни к нам, а к нашим многочисленным туристам из России, которые любят отдыхать на Филиппинах, а также на острове Хайнань. На о. Хайнань очень классно, сам был, но нужно знать когда туда стоит ехать, а когда категорически нет. Есть два фактора, которые как мне кажется могут испортить весь отпуск. Первый - погода, вернее её отсутствие, всякие тайфуны, супертайфуны, тропические ливни с ветрами. Второй - многочисленные китайцы, от которых устанешь так, что больше ехать не захочешь! Вот нам повезло, мы ездили с 10 по 25 июня в 2017, за всё время один день лил тропический ливень, но и то с перерывами, было время выйти прогуляться по огромной, красивой территории, были ещё сильные ливни, но они шли ночью и заканчивались под утро, а это отдыху не мешало, во всяком случае нам, в отеле 5*. С китайцами просто повезло, мы приехали, а мне наши русские говорят, что китайцев было столько, что в море места свободного не было, но они уехали практически все за день до нашего прилёта, так вот кто из русских с ними в одно время отдыхал, говорят это кошмар, устали от них, сказали что нам повезло и мы выбрали в этом смысле правильные даты. В Мае китайцев отдыхает очень много, а например в июне на пальцах пересчитать можно в тех местах. Всем хорошего отдыха, кто отдыхает и прекрасной погоды!

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