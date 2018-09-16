На Китай движется супертайфун, свирепствовавший на Филиппинах

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Наивысший – «красный» – уровень опасности объявлен в южных прибрежных районах Китая в связи с приближением супертайфуна «Мангхут», приход которого ожидают после обеда 16 сентября. Сообщение распространило национальное метеоуправление. На Филиппинах уже погибли более 10 человек.

По данным СМИ, жертвами стихии на Филиппинах уже стали как минимум 14 человек, в том числе двое спасателей и двое детей. Сотни авиарейсов отменены или задержаны в международном аэропорту Гонконг.

В Китае в связи с приближением супертайфуна ввели наивысший, «красный» уровень опасности. Ожидается, что «Мангхут» обрушится на побережье китайской южной провинции Гуандун в районе между городами Чжухай и Чжаньцзян во второй половине дня в воскресенье. Скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать от 45 до 52 метров в секунду. Затем он продолжит движение на северо-запад – вглубь материка и постепенно ослабеет, сообщает РИА Новости.

Стихия принесет сильный ветер и ливни, в прибрежных районах ожидаются высокие волны. Жителям районов, которые окажутся на пути движения тайфуна, рекомендуется быть крайне бдительными, следить за сообщениями экстренных служб и властей, держаться подальше от побережья и горных районов, где возможны обвалы и оползни.

Сильнее других, по прогнозам, пострадают провинция Гуандун, остров Хайнань, Гонконг, Макао и Тайвань.

«Мангхут» станет 22-м тайфуном в этом году и одним из наиболее сильных. Метеорологи рекомендуют местным властям быть готовыми к чрезвычайной ситуации и оперативно предпринять все необходимые меры для ликвидации последствий возможной катастрофы.