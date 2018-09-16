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16сентября
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сегодня, 10:14 0

Житель Хабаровска попался в Бурейском районе с гашишным маслом

Житель Хабаровска попался в Бурейском районе с гашишным маслом
Фото: 28.мвд.рф

В Бурейском районе полицейские выявили и пресекли факт незаконного оборота наркотиков. С «дурью» попался житель города Хабаровска.

На посту ДПС в Бурейском районе стражи порядка остановили автомобиль. В ходе досмотра машины сотрудники обнаружили в салоне под пассажирским сидением пакет с тремя шприцами с веществом темного цвета. Согласно заключению эксперта, это гашишное масло общей массой 34 грамма. Наркотическое средство принадлежало жителю Хабаровска.

По факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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