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16сентября
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сегодня, 10:02 0

В Моховой Пади при пожаре серьезно пострадал пассажирский автобус

В Моховой Пади при пожаре серьезно пострадал пассажирский автобус
Фото: astrakhan.net

Ночью 16 сентября в поселке Моховая Падь тушили серьезный пожар. Пламя охватило пассажирский автобус и автомобильный кран.

Пожар случился на улице Завокзальной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в его тушении участвовала пожарная часть № Благовещенска – на месте работали 5 человек и 2 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано через 5 минут после прибытия сотрудников.

В результате пожара салоны автобуса и крана полностью уничтожены. Люди не пострадали. Как отмечается, пострадавшая техника – неэксплуатируемая.

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#пожары #происшествия #транспорт


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