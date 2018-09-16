В Моховой Пади при пожаре серьезно пострадал пассажирский автобус

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Ночью 16 сентября в поселке Моховая Падь тушили серьезный пожар. Пламя охватило пассажирский автобус и автомобильный кран.

Пожар случился на улице Завокзальной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в его тушении участвовала пожарная часть № Благовещенска – на месте работали 5 человек и 2 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано через 5 минут после прибытия сотрудников.

В результате пожара салоны автобуса и крана полностью уничтожены. Люди не пострадали. Как отмечается, пострадавшая техника – неэксплуатируемая.