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16сентября
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сегодня, 09:07 0

Очевидцы: на Игнатьевском шоссе разбилась легковушка

Очевидцы: на Игнатьевском шоссе разбилась легковушка
Фото: instagram.com/blag_dtp; instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появились фото с места ДТП, которое, по информации очевидцев, произошло в районе 4-го километра Игнатьевского шоссе. Как видно на снимках, в серьезную аварию попал легковой автомобиль.

Официальных данных об этом происшествии ИА «Амур.инфо» пока получить не удалось. Один из пользователей соцсетей между тем сообщил, что в машине находился один человек – водитель, он жив. «Повезло, что не своей стороной ударился», – констатировал пользователь.

«На месте работали спасатели, без жертв», – пишет инстаграм-паблик «Мобильный репортер» – один из тех, кто опубликовал фото с места ДТП.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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