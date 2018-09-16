Очевидцы: на Игнатьевском шоссе разбилась легковушка

Фото: instagram.com/blag_dtp; instagram.com/mreporter_blg

В социальных сетях появились фото с места ДТП, которое, по информации очевидцев, произошло в районе 4-го километра Игнатьевского шоссе. Как видно на снимках, в серьезную аварию попал легковой автомобиль.

Официальных данных об этом происшествии ИА «Амур.инфо» пока получить не удалось. Один из пользователей соцсетей между тем сообщил, что в машине находился один человек – водитель, он жив. «Повезло, что не своей стороной ударился», – констатировал пользователь.

«На месте работали спасатели, без жертв», – пишет инстаграм-паблик «Мобильный репортер» – один из тех, кто опубликовал фото с места ДТП.