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16сентября
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В Благовещенске начался деревопад

В Благовещенске начался деревопад
Фото: instagram.com/mreporter_blg

В субботу, 15 сентября, в Благовещенске усилился ветер, и в социальных сетях стала появляться информация о деревьях, упавших на автомобили. Одно из таких происшествий, по сведениям очевидцев, случилось в районе дома № 1 на улице Политехнической, другое – у дома № 205 на улице Чайковского.

Как видно на фото с места инцидента на Чайковского, дерево упало на легковую иномарку белого цвета. Информации о пострадавших не поступало. «На город напал деревопад...» – заметили пользователи социальных сетей.

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#погода #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • aqua31

    aqua31
    1 час назад

    Это не деревопад, это головотяпство управляющих компаний, которые не спиливают старые деревья. Скоро с этой же проблемой столкнутся жители дома 261по ул. Свободной и прилегающих домов в Благовещенске. Деревья старые, нависли над тротуарами, во-во попадают на головы...

  • OT

    OT
    57 минут назад

    А Кобелев чем занят? Он-же глава города.

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