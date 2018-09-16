В Благовещенске начался деревопад
В субботу, 15 сентября, в Благовещенске усилился ветер, и в социальных сетях стала появляться информация о деревьях, упавших на автомобили. Одно из таких происшествий, по сведениям очевидцев, случилось в районе дома № 1 на улице Политехнической, другое – у дома № 205 на улице Чайковского.
Как видно на фото с места инцидента на Чайковского, дерево упало на легковую иномарку белого цвета. Информации о пострадавших не поступало. «На город напал деревопад...» – заметили пользователи социальных сетей.
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