Львы могут остаться без денег, а Козероги уйдут в работу: прогноз на 16 сентября
Восход Солнца: 06:06
Заход Солнца: 18:42
Солнце в Деве.
Овен. Представители этого знака могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости.
Телец. Положение планет может расположить к принятию спонтанных решений. Вероятны случайные встречи, неожиданные телефонные звонки, поступление интересных новостей.
Близнецы. Велика потребность в общении, в новых впечатлениях, поэтому заранее подумайте о том, куда бы вы хотели пойти и кого увидеть.
Рак. Если Рак в этот день добросовестно поработает, то может рассчитывать на признание коллег и премию от шефа. Вас будут тяготить отношения с человеком, к которому давно потерян интерес.
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Лев. Никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Единственное, для чего данное время неблагоприятно, так это для финансовых операций.
Дева. Этот день потребует от вас жесткой дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.
Весы. Практически все, что наметите совершить в этот день, вам удастся. Предпочтение стоит отдавать делам, в которых не требуется чья-то помощь, так как помощники могут оказаться тормозом.
Скорпион. Не навязывайтесь тем, кто вас мало ценит и уважает. Настроение и самочувствие будет всецело зависеть от внутреннего состояния.
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Стрелец. Если в этот день вы решитесь на официальное предложение избраннику, то никогда об этом не пожалеете. Тем более, что вы искренне любите и цените этого человека.
Козерог. Вам лучше всего уйти с головой в дела. Постарайтесь этот день до отказа забить разными встречами, переговорами и телефонными звонками.
Водолей. Бег с препятствиями ожидает сегодня представителя этого знака, который намерен все и везде успеть. Лучше научитесь преодолевать те трудности, которые навалятся на вас в семейной жизни.
Рыбы. Вспыльчивость и напористость сегодня «не подруги». Будьте сдержанными даже в тех ситуациях, где хочется вступить в спор и доказать свое мнение.
Астролог: Вальдемар Небоходцев
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