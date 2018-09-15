Церемонию открытия «Амурской осени» впервые за много лет вел не президент фестиваля (фото)

В большом зале общественно-культурного центра прошла торжественная церемония открытия 16-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Мероприятие длилось почти два часа. Зрителей ждал большой красочный концерт с участием приезжих и благовещенских артистов. В этот раз президент фестиваля Сергей Новожилов впервые за много лет вышел на сцену не в качестве ведущего.

В самом начале вечера президент «Амурской осени» рассказал собравшимся о знаковом для фестиваля событии – подписании трехстороннего соглашения о финансовой поддержке между руководством фестиваля, минвостокразвития и компании «СИБУР».

По словам Сергея Новожилова, соглашение он подписывал, будучи на открытом фестивале кино «Киношок». Он уточнил, что теперь, благодаря этому документу, полюбившееся многим амурское культурное мероприятие может спокойно существовать вплоть до 2021 года. Президент также поблагодарил всех спонсоров мероприятия. Сергей Новожилов как обычно произносил речь безо всяких бумажных шпаргалок.

Ведущими церемонии открытия в этот вечер стали артисты Лиза Арзамасова и Максим Колосов. По традиции ведущие объявили, что на фестивале проходит сразу три конкурса: два конкурса фильмов – короткометражных и полнометражных, а также конкурс антрепризных спектаклей. Зрителям напомнили, что «Амурская осень» до сих пор является единственным в России фестивалем, на котором проводится конкурс антреприз.

Также ведущие представили программу конкурса – это 12 кинокартин полного метра, 25 – короткого метра, и 10 антрепризных спектаклей.

Затем зрителям представили членов жюри, в том числе зрительского. Председатели жюри поднимались на сцену, чтобы поприветствовать зал. Лев Прыгунов, который будет судить полнометражные картины, сказал что потрясен составом жюри в этом году.

«Я вижу, что мне тут делать просто нечего», – пошутил артист. И добавил: «Обещаю, что будет честный просмотр, мы выберем лучшую картину».

Председатель театрального жюри Максим Аверин также горячо приветствовал участников и гостей фестиваля.

По традиции, на церемонии открытия «полетели» и первые из 24-журавлей. Так, статуэтку торжественно вручили советскому и российскому актеру, режиссеру, музыканту и композитору Сергею Шустицкому, которому исполнилось в феврале текущего года 60 лет.

Затем на сцену поднялся главный приглашенный гость фестиваля – пан Ежи Штур. Актер, известный советскому зрителю по многим картинам, в Благовещенск прилетел из Польши. Своего журавля прославленный артист получил «за вклад в мировой кинематограф». Получающего награду актера, зал приветствовал стоя.

«Политика немного отдалила наши отношения. Но то, что мы вместе на этой сцене – это поддержание нашей культуры», – произнес Ежи Штур со сцены.

В этот вечер на сцену поднимались многие артисты. Некоторые исполняли песни. Среди них были Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби», Дарья Егорова, Алексей Булдаков.

Этот артист, известный по фильму «Особенности национальной рыбалки», во время исполнения песни «Простым и нежным взором» успел рассказать зрителям анекдот. Некоторые зрители шутили, что артист, с удовольствием общавшийся с залом, хотел провести импровизированный творческий вечер.

Также на сцене ОКЦ выступила звезда мюзиклов Лика Рулла.

Среди зрителей мероприятия были врио губернатора Василий Орлов и мэр Благовещенска Валентина Калита.

Церемония открытия прошла с участием и благовещенских коллективов Амурской областной филармонии. Для зрителей выступили молодежный хореографический коллектив «МиксимуМ», школа современной хореографии «Стрекоза» и цирк «АП!»

Завершилось мероприятие большим выступлением со скакалками творческих коллективов филармонии.

Ребята 15-ть раз прокрутили скакалку, а на 16-й сделали паузу. В этот момент из-за кулис вышел президент фестиваля Сергей Новожилов и перепрыгнул через скакалку. Такое завершение церемонии символизировало начало грандиозного культурного мероприятия – 16-й «Амурской осени».

И хотя официально «Амурская осень» началась именно с торжественной церемонии открытия, некоторые артисты приехали в Приамурье уже больше недели назад. В области проходил так называемый «Пролог» фестиваля. В рамках этого специального проекта участники ездили по городам и районам области с творческими встречами.

А в конце прошлой недели артисты выступили на благовещенской набережной.

Между тем, часть артистов прилетела в Амурскую область прямо в день открытия фестиваля, 15 сентября. И участники еще будут прибывать. В общей сложности фестиваль примет около 250 человек.