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15сентября
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сегодня, 19:32 0

В Благовещенске на грузовик упало дерево

В Благовещенске на грузовик упало дерево
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В областном центре Приамурья на автомобиль упало дерево. Информация об этом вместе с фото с места происшествия появилась в социальных сетях.

По сведениям очевидцев, дерево буквально накрыло собой транспортное средство. Это случилось около дома № 1 на улице Политехнической.

«Природа против», «Грузовик крепыш», «Молодец устоял», «Повезло, что не на крышу», – так комментируют произошедшее пользователи социальных сетей, в которых была размещена информация.

При этом у некоторых сложилось впечатление, что дерево оказалось на крыше грузового фургона не случайно. «Такое ощущение, что его туда кто-то аккуратно положил», – такое мнение высказал один из пользователей.

А другой пользователь и вовсе не растерялся и, пользуясь случаем, разместил свою рекламу, предлагая услуги по спилу аварийных деревьев.

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

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#происшествия #транспорт


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