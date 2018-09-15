Фигуристка Ирина Слуцкая, актеры из «Интернов»: в Благовещенске прошла звездная дорожка (фото)

Обновлено: 21:10



Артисты и гости фестиваля кино и театра «Амурская осень» прошествовали по звездной дорожке. Мероприятие на площади возле Общественно-культурного центра началось в пять часов вечера и продлилось около 40 минут.

Первыми по красному ковровому покрытию прошли члены зрительского жюри и организаторы фестиваля. По традиции, вел мероприятие его президент Сергей Новожилов.

Он поторапливал артистов, так как надвигалась туча и мог пойти дождь. Но проходящие по звездной дорожке знаменитости, не спешили отпускать внимание зрителей и спокойно шли к зданию ОКЦ

Всего по дорожке прошли около ста артистов и кинематографистов, музыкантов, режиссеров, художников, в том числе китайских.

Первые бурные аплодисменты зрителей сорвала известная фигуристка, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая, которая приехала открывать ледовую арену в «Островах» и показывать Ледовое шоу.

«Россия вроде так далеко, но сейчас я приехала с таким благим намерением, как открытие катка, первого катка в Благовещенске. И это, конечно, очень яркое событие, потому что люди подходят и говорят: "Наконец-то!" Потому что люди катаются под открытым небом, и сейчас они обретут свой дом для занятий спортом, занятий фигурным катанием. Поэтому это будет ярко, красочно и очень здорово, самое главное – это будет эмоционально», – поделилась именитая фигуристка.

Она отметила, что пока не знает, кто будет принимать участие в шоу и сколько оно будет длиться. Но по звездной дорожке прошел целый ряд российских фигуристов, которые будут участвовать в ледовом празднике.

Большие аплодисменты достались на звездной дорожке и знаменитому артисту Александру Михайлову, известному многим по фильму «Любовь и голуби». Актер с удовольствием делал со всеми желающими селфи.

Артистка Наталья Гвоздикова, у которой в рамках фестиваля пройдет творческий вечер, рассказала, что еще не знает, что будет петь и о чем будет рассказывать.

Она подчеркнула, что все на ее вечере будет по наитию, но обязательно понравится зрителям. Актриса призналась также, что много раз приезжала на амурский фестиваль и всегда принимала участие в массовых концертах и творческих вечерах, но делать сольный творческий вечер не хотела. Однако президенту фестиваля Сергею Новожилову все-таки удалось ее уговорить.

Прошли по звездной дорожке актеры Екатерина Волкова и Александр Дьяченко, которые играют в спектакле «На одном дыхании».

Причем для Александра это будет дебют на театральной сцене, и, по словам Екатерины Волковой, он немного волнуется.

Прошли по звездной дорожке и актеры из сериала «Интерны» – Александр Ильин и Илья Глинников. Они сорвали настоящие овации.

Они оказались самыми популярными артистами, с которыми по окончании звездной дорожки хотели сфотографироваться зрители. От желающих буквально не было отбоя, и артисты никому не отказывали. Они признались, что привыкли к такому вниманию. Александр Ильин, который сыграл в сериале Лобанова, в жизни оказался несколько сдержанным и выглядел сосредоточенным.

В общей сложности звездная дорожка длилась около 40 минут.

Ее участники проходили по красному ковровому покрытию, доходили до фонтана на площади ОКЦ, который на время проведения мероприятия стал импровизированной сценой.

Артисты с удовольствием фотографировались друг с другом, выкладывали свои фотографии в социальные сети и, постояв немного, проходили в здание Общественно-культурного центра.

Там некоторые задерживались в холле, чтобы дождаться поклонников.

Затем все переместились в большой зал ОКЦ, где началась церемония открытия 16-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». Вели церемонию актеры Лиза Арзамасова и Максим Колосов. Многие зрители звездной дорожки с нетерпением ждали, что появится и известная телеведущая Елена Летучая. Однако ожидания их так и не оправдались Но увидеть прославившуюся экс-амурчанку у всех желающих еще будет возможность. В четверг, 20 сентября, она играет в спектакле «Родственные связи». С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.