На Амур.инфо полная программа фестиваля кино и театра «Амурская осень»

10 конкурсных спектаклей и один внеконкурсный, 12 конкурсных фильмов полного метра, 25 конкурсных короткометражных фильмов, четыре панорамы для взрослого зрителя, две для детей, творческие вечера, работа фестивального шатра, десятки выездных мероприятий и многое другое. Так выглядит полная программа фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Фестиваль стартовал 15 сентября. В этот день в 17 часов на площади Общественно-культурного центра прошла традиционная звёздная дорожка, а в 18 часов в большом зале началась церемония открытия фестиваля с объявлением конкурсантов и представлением жюри. Вторая звёздная дорожка пройдёт 22 сентября в ТРЦ «Острова».

В программе 16-й «Амурской осени» – три конкурса: полного и короткого метра, а также антрепризы. Второй год подряд все конкурсное кино на «Амурской осени» – бесплатное, все кинопоказы пройдут в кинокомплексе «Благовещенск».

Антреприза

«Амурская осень» остается единственным из почти 200 фестивалей в России, на котором оценивается антреприза. В составе жюри этого года – председатель, заслуженный артист России Максим Аверин, заслуженный артист России Андрей Градов, актер Никита Тарасов, главный редактор сайта «kino-teatr.ru» Жан Просянов, актриса и режиссер Ольга Великанова.

В программу шестнадцатой «Осени» войдёт 10 конкурсных спектаклей и один внеконкурсный – это спектакль «Там же, тогда же», который поставил режиссёр Мирослав Малич. В нём заняты заслуженные артисты России Максим Аверин и Анна Якунина. Это история о том, как однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Романтическую постановку покажут в Амурской областной филармонии в 19 часов.

16 сентября в филармонии в 17:00 покажут авантюрную комедию «Невеста напрокат» с Александром Михайловым, Еленой Прокловой и Юлией Такшиной.

16 октября в ОКЦ в 20:00 представят трагикомедию о любви «Незнакомка» с Алексеем Чадовым, Ириной Медведевой и Владимиром Большовым.

17 сентября в ОКЦ в 19:00 состоится чувственный спектакль «На одном дыхании» с Екатериной Волковой и Александром Дьяченко.

18 сентября в ОКЦ в 20:00 покажут комедию «Три желания антиквара» с Алексеем Булдаковым, Вадимом Андреевым, Евгений Евчиной, Юлией Сулес и Петром Бельшковым.

18 сентября в Амурской областной филармонии в 18:00 представят новый взгляд на бессмертную историю авторства Уильяма Шекспира в постановке «Гамлет. Очная ставка». В ней заняты Мария Глазкова, Игорь Стам, Эдуард Флёров, Мария Синяева, Дамир Бахтиев.

19 сентября в ОКЦ в 19:00 – «Арена случайных связей», в которой сыграют звезда ситкома «6 кадров» Эдуард Радзюкевич, Александр Головин («Кадетство», «Кремлёвские курсанты») и Мария Болтнева («Глухарь»).

20 сентября в ОКЦ в 19:00 покажут «Родственные связи» с известной экс-ведущей программы «Ревизорро» Еленой Летучей. В спектакле заняты также Константин Соловьёв, Пётр Рыков, Анна Бачалова.

21 сентября в ОКЦ в 19:00 дадут «Билокси блюз», это знаменитая трагикомедия, которая в свое время шла в «Табакерке». Она о шестерых американских парнях, призванных в армию в разгар Второй мировой и проходящих в учебке подготовку перед отправкой на фронт. Главные роли исполнят Андрей Смоляков и Денис Никифоров, а также другие звёзды сериала «Молодежка» – Влад Канопка, Илья Коробко, Евгений Кулик, Серафима Низовская, Иван Жвакин, Мария Иващенко, Иван Мулин и Игорь Огурцов.

22 сентября в ОКЦ в 20:00 покажут музыкальную ностальгическую комедию о любви «На высоких каблуках» с Нонной Гришаевой, Эвклидом Кюрдзидисом и ансамблем Ивана Замотаева.

22 сентября в филармонии в 17:00 – спектакль «Собачье сердце». Это неожиданная работа Антона Богданова, более известного по сериалу «Реальные пацаны». Антон сыграет Шарикова. Его партнерами по сцене станут Владимир Стержаков и другие артисты.

Кинофильмы – полный метр

В этом году на фестивале 12 конкурсных фильмов полного метра, 25 короткометражных фильмов, четыре панорамы для взрослого зрителя и две для детей. Детские показы пройдут в Амурском областном доме народного творчества, всё остальное будет в кинокомплексе «Благовещенск».

Председатель жюри полного метра – народный артист России Лев Прыгунов. В него также вошли режиссер Андрей Богатырев, заслуженная артистка России Евгения Крюкова, актер Борис Каморзин, критик Виктор Матизен.

16 сентября в 18 часов – фильм «Чужая жизнь» (режиссер Виктор Татарский, Россия, 2018 г, 85 мин., 16+), он о жизни небольшой пары на уединённом острове и появляющихся странностях.

17 сентября в 18 часов покажут «Пустоту» (режиссер Павел Москвин, Россия, 2018 г., 83 мин., 12+) о молодом солдате, вернувшемся с войны и пытающемся устроиться в чуждом для него обществе.

18 сентября в 18 часов зрители увидят «Общие интересы» (режиссер София Афиногенова, Россия, 2018 г., 107 мин., 18+), фильм о писательнице, которая борется со смертельной болезнью, любимую женщину пытается спасти врач.

18 сентября в 20 часов покажут «Кастинг» (режиссёр Игорь Стам, Россия, 2018 г., 70 мин., 18+), это история про актера, который пытается реализовать себя, пройти кастинг.

19 сентября в 18 часов – «Интересная жизнь» (режиссёр Анна Яновская, Россия, 2018 г., 88 мин., 16+). Картина о том, как в Якутии снимают кино. Герой – актер из Москвы – пытается реализовать себя в Якутии и открывает для себя этот странный, совершенно незнакомый ему мир.

19 сентября в 20 часов покажут «Рисунки дождем» (режиссер Константин Одегов, Россия, 2018 г., 94 мин., 12+). Это региональное кино о судьбе художника, где главным фоном его детства и зрелости являются Тюмень и Тюменская область. В этом фильме исполнил свою последнюю роль Владимир Толоконников.

20 сентября в 18 часов будет представлен философский фильм о последних часах жизни Иисуса Христа «Варавва» (режиссер Евгений Емелин, Россия, 2018 г., 116 мин., 12+). В 20 часов покажут картину «Двое» (режиссёр Тимофей Жалнин, Россия, 2018 г., 94 мин., 16+). Это камерный фильм о том, как двое молодых супругов потерялись в тайге и пытаются выбраться.

21 сентября в 18 часов – премьера «Я вернусь» (режиссёр Дарья Шумакова, Россия, 2018 г., 88 мин., 6+). Авторское кино, рассказывающее о прошлом Армении – мальчике из приграничной армянской деревни в середине 90-х, который ждет отца с войны. В 20 часов покажут триллер «Странники терпенья» (режиссёр Владимир Алеников, Россия, 2018 г., 103 мин., 18+). Он о талантливом фотографе, который делает пленницей юную глухонемую модель, не подозревая о её сильном характере.

22 сентября в 18 часов зрители увидят фильм «Пилигрим» (режиссёр Александр Баршак, Россия, 2018 г., 88 мин.,12+) - картину, повествующую о человеке, который ничего не знает о себе, зато очень многое – о девушке, которая его нашла на берегу моря. В 20 часов – «Спитак» (режиссёр Александр Котт, Россия/Армения, 2018 г., 98 мин., 16+). Он рассказывает о самом разрушительном и многочисленном по числу жертв землетрясении в Армении в 1988 году и о судьбе людей, которых коснулась эта трагедия.

Кинофильмы – короткий метр

В конкурсе короткометражных картин участвуют 25 российских работ. Конкурс оценивает жюри под председательством режиссера Антона Мегердичева, создателя одного из самых успешных прокатных картин этого года – «Движение вверх». В жюри также вошли актеры Илья Глинников, Александр Ильин и актриса Екатерина Никитина.

«Бедные люди» (режиссёр Татьяна Астапова, 2018 г ., 14 мин.), «Взятка» (режиссёр Алексей Харитонов, 2018 г., 13 мин.), «Выдох» (режиссёр Доржи Галсанов, 2017 г., 3 мин.), «Галангал» (режиссёр Мария Лойтер, 2018 г., 15 мин.), «Год собаки» (режиссёр Василий Ильинский, 2018 г., 10 мин.), (режиссёр Хава Мухиева, 2018 г., 21 мин. 42 сек), «Замыкание», режиссёр Виктория Лопач, 2017 г., 30 мин.), «Зеркало» (режиссёр Елизавета Полицан, 2018 г., 15 мин. 22 сек.), «Исчезнувшая» (режиссёр Антон Соколов, 2017 г., 2 мин.), «Наблюдатель», режиссёр Павла Стратулат, 2018 г., 15 мин.), «Обмен» (режиссёр Денис Симачев, 2018 г., 12 мин.57 сек.), «Огонь» (режиссёр Мария Шульгина, 2018 г., 13 мин.), «Открытая дверь» (режиссёр Иван Шкундов, 2018 г., 29 мин.), «Новые чувства» (режиссёр Анастасия Нечаева, 2018 г., 19 мин.), «Пуньк» (режиссёр Олег Морозов, 2018 г., 7 мин. 30 сек.), «Русская смерть» (режиссёр Владимир Мирзоев, 2018 г., 30 мин.), «Самолеты так низко не летают» (режиссёр Элизабетта Балльби, 28мин.), «Слепое зрение» (режиссёр Анастасия Жура, 2017 г., 11 мин. 05 сек.), «Спойлер» (режиссёр Евгений Колядинцев, 2018 г., 5 мин.), (ре«Счастье»жиссёр Владимир Мункуев, 2018 г., 23 мин.16 сек.), «Третий лишний» (режиссёр Дарья Выходцева, 2018 г., 11 мин. 42 сек.), «Худрук» (режиссёр Илья Ермолов, 2018 г., 15 мин.), «Чита» (режиссёр Дмитрий Тархов, 2017 г., 30 мин.), «Это наш дом» (режиссёр Георгий Даниелянц, 2017 г., 14 мин.) и совместная российско-таджикская картина «Рикошет» (режиссёр Тимур Джурев, 2018 г., 16 мин. 01 сек.).

Как получить бесплатные билеты в кино

«Билеты будут поступать в кассы кинокомплекса «Благовещенск» в день показа фильма в 10 часов утра. Зрителям можно будет получать по два билета в руки, – рассказала исполнительный директор фестиваля кино и театра «Амурская осень» Ольга Смирнова. – На некоторые панорамы также будет ограниченное количество билетов, так как основная часть будет распространяться по общественным организациям, школам и средне-специальным учебным заведениям города».

Панорамы: Виталий Мельников и Ежи Штур

На фестивале будет представлены четыре панорамы для взрослого зрителя, они пройдут в кинокомплексе «Благовещенск». В их числе – панорама фильмов известного польского режиссера Ежи Штура, он также – яркий драматический и комедийный актёр театра и кино, сценарист и педагог. Ежи Штур сам будет представлять свои фильмы.

Вторая панорама – режиссёра Виталия Мельникова, снявшего такие известные фильмы, как «Начальник Чукотки», «Старший сын», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел» и другие. Народный артист Виталий Мельников родом из Свободного, несколько детских лет прожил в Благовещенске. Закрывать его панораму приедет дочь, Ольга Аграфенина (продюсер, лучший фильм - «Итальянец», 2005 г.).

Третья панорама – фильмы с участием народного артиста РСФСР Алексея Петренко, в этом году ему бы исполнилось 80 лет, но актёра не стало в 2017 году.

Состоятся и две внеконкурсные программы для детей – подборка классических и новых мультфильмов «Союзмультфильма» и программа «Кинодетство. рф». Их покажут в Амурском областном доме народного творчества.

В рамках специальных показов состоятся просмотры фильмов «Глубокие реки» режиссера Владимира Битокова и «Мешок без дна» режиссера Рустама Хамдамова. В один из дней фестиваля пройдет презентация российско-китайского фильма «Песня Лингшуи» с участием членов съемочной группы обеих стран.

Программу шатра можно прочитать, пройдя по этой ссылке.

Творческие встречи

17 сентября в 19 часов в Амурской областной филармонии пройдёт творческий вечер Эдуарда Шульжевского – российского актёра, певца, композитора, автора песен. Он получил известность, играя в российских мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», как исполнитель песен «Она и он», «Люби его», «По имени Настя» и других хитов.

19 сентября в 19 часов в Амурской областной филармонии – творческий вечер с актерами Сергеем Шныревым (фильмы «Мушкетеры двадцать лет спустя», «На углу у Патриарших», «Возвращение Мухтара», «О чём говорят мужчины») и Инги Оболдиной («Небо. Самолёт. Девушка», «Француз», «Доктор Живаго»). Вечер пройдёт совместно с эстрадно-джазовым оркестром Amur Jazz Band.

20 сентября в 19 часов в Амурской областной филармонии запланирован творческий вечер известной советской и российской актрисы, народной артистки РФ Натальи Гвоздиковой.

21 сентября в 19 часов в АОДНТ состоится творческий вечер известного амурского журналиста Александра Ярошенко. Он будет посвящён выходу книги «Белое солнце судьбы», написанной на основе интервью с актрисой Раисой Куркиной, сыгравшую Настасью, жену таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни».

Ледовое шоу, музей Александра Тихомирова и выставка «Театр на плечиках»

16 сентября в 18 часов на открытии ледовой арены в ТРЦ «Острова». На него приглашены воспитанники детских домов, люди из общественных организаций так называемого «серебряного возраста». Вести шоу будет Марат Башаров, а выступать – звёзды фигурного катания: Ирина Слуцкая, Мария Бутырская, а также знаменитости из ледовых телепроектов –Лиза Арзамасова, Ирина Медведева и другие.

22 сентября в 19 часов на этой же площадке состоится хоккейный матч с участием гостей фестиваля.

20 сентября в 14 часов «Амурская осень» откроет музей народного художника, оконописца России Александра Тихомирова, которого не стало в мае 2017 года.

В рамках фестиваля пройдет выставка китайского художника Ван Ли Тинь Кин и откроется экспозиция «Театр на плечиках». На ней будут представлены костюмы из известных российских спектаклей и съёмок фильмов.

23 сентября в 16 часов в ОКЦ – закрытие XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень», где будут вручены все призы.

Подробности в рубрике Культпросвет Натальи Наделяевой.