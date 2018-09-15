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15сентября
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сегодня, 16:03 0

В Приамурье спасатели помогли мужчине, который поехал за ягодами и пропал

В Приамурье спасатели помогли мужчине, который поехал за ягодами и пропал
Фото: .instagram.com/amurskiespasateli

Спасатели поисково-спасательной группы города Зеи помогли вернуться домой мужчине 1953 года рождения. 10 сентября амурчанин поехал на машине за брусникой в район реки Икан Зейского района, и с тех пор о нем ничего не было известно. В 17:00 14 сентября из Зеи на поиски ягодника отправилась поисково-спасательная группа из трех человек.

Ранее, 13 сентября, розыскные мероприятия проводила полиция, но поиски успехом не увенчались.

Маршрут поиска спасатели составляли по полученной информации от местных собирателей дикоросов, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ. 14 сентября найти пропавшего не удалось, и спасатели вновь вышли на его поиски утром в субботу, 15 сентября.

Уже через час на дороге в 104 километрах от Зеи был обнаружен автомобиль и сам амурчанин. От медицинской помощи он отказался.

Обнаружить мужчину помогли показания очевидцев, которые видели, куда свернул разыскиваемый.

Длительное отсутствие амурчанин объяснил тем, что у него сломался грузовик после того, как он набрал ягоду в Зейском районе. Из-за сильных дождей дорогу сильно размыло, и грузовик не смог проехать обратно. А выйти на связь и попросить о помощи, он не смог, так как сотовой связи там нет, а спутникового телефона он не имеет.

Спасатели дотянули транспорт до хорошей дороги. Мужчина уехал за дикоросами от города Зеи за 104 километра.

На обратной дороге спасатели не оставили в беде и вахтовый автобус, который вез рабочих на работу.

У автомобиля оказался пробит топливный шланг. Специалисты помогли устранить неполадку и поделились топливом, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Фото: Амурский центр ГЗ И ПБ

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#жизнь #природа #происшествия


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