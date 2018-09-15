На 16-й «Амурской осени» шатер фестиваля будет работать по-новому

Шатер XVI фестиваля кино и театра «Амурская осень» немного изменил время и формат работы. В 2018 году время его работы продлили, а для молодежи организовали различные мастер-классы и танцевальные баттлы. Кроме этого, в шатре, как и раньше, будет проходить традиционный проект «Персона дня».

Шатер фестиваля в областном центре Приамурья открылся в пятницу, 14 сентября. За день до звездной дорожки там уже побывали некоторые артисты: Оксана Сташенко («Возвращение Мухтара»), Яна Крайнова («Дневник доктора Зайцевой»), Максим Колосов («Взрослые дочери») и другие. Они разыграли призы среди зрителей.

Шатер, по традиции, разместился возле гостиницы «Юбилейная», где будет жить основная часть актеров «Амурской осени». Вместительную палатку в этот раз немного задвинули глубже в зеленую зону, за большую сцену. Вход в нее – со стороны гостиницы.

Во время фестиваля 2017 года шатер так понравился благовещенцам, что в этот раз его работу решили удлинить, а формат «омолодить». С 16 по 22 сентября включительно, с 18:00 часов до 22:00 часов он будет работать в формате молодежного объекта, став местом проведения не только творческих встреч, но и танцевальных баттлов и мастер-классов по ведению страниц в соцсетях. Обещают также подарки от партнеров.

Каждый вечер в шатре в 22:00 часа будут проходить встречи с именитыми кинематографистами, ведущим этих творческих вечеров станет писатель и журналист Марина Трубина. Гостями проекта «Персона дня» станут 7 человек: польский режиссёр и актёр Ежи Штур, актрисы Оксана Сташенко и Екатерина Волкова, режиссер «Движения вверх» и председатель жюри короткого метра Антон Мегердичев, актёры сериала «Молодёжка» Евгений Кулик и Макар Запорожский, народный артист и председатель жюри полного метра Лев Прыгунов и режиссёр Александр Котт.

Расписание работы фестивального шатра.

16 сентября, 18.00–22.00 – танцевальный мастер-класс Анны Соловьевой, 22.00–23.00 Персона дня: польский актер Ежи Штур.

17 сентября, 18.00–22.00 – мастер-класс «Театр», 22.00–23.00 Персона дня: актриса Екатерина Волкова.

18 сентября, 16.00 – 19.00 – мастер-класс Насти Макарцевой (инста-режиссер), 19.00–22.00 – лекторий DIGITAL: Елена Голикова, Дарья Юрьева, Евгения Божок, Мария Татур, Ирина Бурчик, 22.00–23.00 Персона дня: актриса Оксана Сташенко.

19 сентября, 17.00–19.00 – мастер-класс Насти Макарцевой (инста-режиссер), 19.00 21.00 – мастер-класс «Кино», 22.00–23.00 Персона дня: режиссер Антон Мегердичев.

20 сентября, 17.00–19.00 – мастер-класс Насти Макарцевой (инста-режиссер), 19.00–21.00 – мастер-класс Александра Шерстобитова, 22.00–23.00 Персона дня: артист и художник Лев Прыгунов.

21 сентября, 17.00– 19.00 – мастер-класс Насти Макарцевой (инста-режиссер), 19.00–22.00 – интеллектуально-развлекательная игра «КвизПлиз!», 22.00–23.00 Персона дня: актеры сериала «Молодежка» Евгений Кулик и Макар Запорожский.

22 сентября, 22.00–23.00 Персона дня: режиссер Александр Котт.

Программу фестиваля «Амурская осень» можно посмотреть в рубрике «Культпросвет».