Будущий врач выиграла 92 билета на все мероприятия «Амурской осени»

В традиционном шатре «Амурской осени» прошел розыгрыш билетов на все фильмы, спектакли и творческие вечера фестиваля. Поучаствовать в розыгрыше мог любой желающий. Для этого надо было только приобрести в шатре билеты на спектакли и творческие вечера.

Билеты продавали за час до розыгрыша – с 21:00 до 22:00 часов в пятницу, 14 сентября. Причем цены были снижены. К примеру, на спектакль «Гамлет. Очная ставка» билет стоил 500 рублей.

«Купив билет, посетитель получает купон и становится участником розыгрыша. В числе главных призов – три сертификата. Первый – на всю конкурсную кинопрограмму фестиваля, второй – творческие встречи, третий – все проекты «Амурской осени», – рассказала исполнительный директор фестиваля кино и театра Ольга Смирнова.

Розыгрыш призов начался около 22:00 часов. Ведущими стали Илья Дементьев и актриса Оксана Сташенко. Она призналась, что в Амурской области бывает часто и каждый раз видит, как регион хорошеет, появляется много нового. На что Илья Дементьев пошутил: «Да, мы хорошо в этот раз подготовились. У нас вообще теперь все новое, даже губернатор новый».

Купонов в фестивальном ящике оказалось немного – их опустили те, кто целенаправленно пришел за выигрышем. Первый приз – комплект всех билетов на фильмы – ушел к одной благовещенке.

Второй приз – комплект из билетов на все спектакли и творческие вечера, проходящие в филармонии, получила зрительница Елена Захарова.

«Я купила два билета – на "Гамлета" и "Собачье сердце", потратила две тысячи рублей и вот выиграла. Буду дарить друзьям. О розыгрыше узнала из средств массовой информации. Вообще, удача мне улыбается не впервые. Когда объявили мой номер, я это восприняла спокойно, была уверена в своей победе», - рассказала призер розыгрыша.

А победительницей, которая получила все 92 билета на все мероприятия «Амурской осени», стала поклонница фестиваля, студентка Амурской государственной медицинской академии Елизавета Бабичева. Она призналась, что на розыгрыш приходит второй год подряд, и вот – удача.

«Я купила билет на "Гамлета", а выиграла вот сколько. Когда объявили мой номер, я не поверила. Достала и ещё раз посмотрела. Мой! Ура! Обязательно постараюсь посетить все мероприятия, учеба у меня утром и днем, а все спектакли и фильмы идут вечером. Но 92 билета – это много, конечно. Мама будет ходить, может, друзьям подарю. Вообще, я хотела сходить на Аверина в "Там же, тогда же", теперь схожу обязательно», – рассказала Елизавета Бабичева.

Такой розыгрыш билетов на фестивале проводится второй год подряд. И уже стало традицией, что победителей заключают в объятия актеры, приехавшие на фестиваль. В этот раз призеры обнимались с актерами Максимом Колосовым («Взрослые дочери») и Оксаной Сташенко («Возвращение Мухтара»).

Помимо розыгрыша, большая очередь в шатре собралась возле столика «Почты России», где можно было отправить брендированную почтовую открытку. Таких с символикой «Амурской осени» было изготовлено 2 000 штук.

«Мы уже получили 5 заказов из Москвы от коллекционеров, ведь на наших открытках есть официальный логотип "Почты России", это значит, что она утверждена на федеральном уровне. Мобильное отделение «Почты России» будет работать в звёздном шатре всю неделю, также мы будем представлены на церемониях открытия и закрытия фестиваля», - рассказала Галина Ефимова, главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС России по Амурской области.

Здесь же на открытках давала автографы актриса Оксана Сташенко. Она подписала более 30 карточек. Некоторые уносили их с собой, другие опускали в почтовый ящик, чтобы получить через несколько дней – со штемпелем.

Подробнее о розыгрыше можно прочесть в рубрике «Культпросвет».