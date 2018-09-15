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15сентября
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сегодня, 13:45 1

Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению темпов прироста ВВП

Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению темпов прироста ВВП
Фото: x-true.info

В Центробанке оценили, какой вклад в рост ВВП привнесет повышение пенсионного возраста в стране. По данным специалистов, пенсионная реформа приведет к усилению темпа прироста валового внутреннего продукта.

«Повышение пенсионного возраста, по оценкам Банка России, внесет дополнительный вклад в повышение темпа прироста ВВП на уровне около 0,1 п.п. в 2019 году и 0,2–0,3 п.п. в 2020–2021 годах», — говорится в докладе финансового регулятора о денежно-кредитной политике.

В Банке России подчеркивают, что благодаря пенсионной реформе вырастет количество людей, занятых в экономике, что, в свою очередь, положительно скажется на увеличении темпов прироста ВВП при прочих равных условиях.

Также, по данным Центробанка, изменение пенсионного законодательства сгладит возможные проинфляционные риски со стороны динамики заработной платы. Что также положительно скажется на проблеме дефицита кадров.

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект, по которому для мужчин возраст выхода на пенсию составит 65 лет, а для женщин – 63 года. Сейчас в парламент РФ внесен пакет поправок к законопроекту. В частности, предлагается снизить порог выхода на пенсию для женщин до 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение ряда мер защиты лиц предпенсионного возраста. А за увольнение сотрудников предпенсионного возраста введут уголовную ответственность.

На сегодняшний день мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. Вопрос об изменениях пенсионного законодательства обсуждается давно. Необходимость поправок объясняют выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, потому что число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, наоборот, становится больше. Сегодня в других странах пенсионный возраст в основном составляет 60-65 лет, сообщают РИА Новости.

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#пенсии #экономика


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    58 минут назад

    Что ни новость о пенсионной реформе, то одни положительные моменты: и жить станет лучше, и пенсии вырастут, и ВВП даже расти начнет!!!

    Что же столько лет сидели, надо было раньше уже возраст выхода на пенсию увеличит, еще до прошедших президентских выборов!!!

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