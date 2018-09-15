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На реке Амур ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации (фото)

На реке Амур ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации (фото)

14 сентября на Амуре состоялись международные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Они проводились по инициативе Главного управления МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянского управления морской безопасности. Главная их задача – отработать на практике взаимодействие сил и средств спасательных служб двух пограничных городов в случае возникновения ЧС на реке при проведении аварийно-спасательных работ.

Руководил учениями с российской стороны начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин, с китайской стороны – начальник Хэйлунцзянского управления морской безопасности Мяо Чанвэнь.

По замыслу, в районе строящегося моста через реку Амур произошло столкновение пассажирского судна «Лункэ-203» (КНР) и российского судна, задействованного на строительстве моста. При столкновении пассажирское судно получило серьезные повреждения, рулевое устройство вышло из строя, судно потеряло управление. Российское судно также потеряло управление, его течением относило к строящемуся мосту, кроме того, возник пожар, огонь стремительно распространялся.

Спасатели поисково-спасательного центра Хэйхэ по тревоге прибыли на место ЧС и эвакуировали 30 пассажиров с пассажирского судна. В это время экипаж российского пытался потушить вспыхнувший пожар. При тушении пострадал один член экипажа, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. К месту аварии прибыл вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. При помощи специального снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего с судна на российский теплоход «Амур», где развернули медицинский пункт и пункт оказания психологической помощи.

Все это время экипаж продолжал бороться с огнем, но безуспешно. Огонь не удалось локализовать, при этом существовала угроза взрыва газо-жидкостной смеси. Два члена экипажа вынуждены были покинуть судно, прыгнув в воду. Три члена экипажа китайского корабля также покинули поврежденное судно.

На помощь к ним из Благовещенска прибыли спасатели и сотрудники ГИМС, а также спасатели поисково-спасательного центра Хэйхэ. Экипаж российского судна спасатели доставили на теплоход «Амур», где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

По замыслу учения, в это время на российском судне произошел взрыв, оно было почти полностью охвачено огнем. Руководством совместного штаба принято решение привлечь для тушения огня самолет БЕ-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолеты Ми-8 МЧС России и Амурской авиабазы с водосливными устройствами. Для ликвидации пожара задействовали суда управления морской безопасности (КНР) и пожарный катер «Брандмейстер».

После столкновении на судне РФ произошла утечка нефтепродуктов, и на поверхности реки образовалось масляное пятно. Спасательные формирования КНР установили боновые заграждения и приступили к очистке поверхности реки. После этого специалисты Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвели забор воды для определения загрязнённости. По результатам анализа пробы воды в районе аварии соответствовали требованиям, показатели не превышали допустимых.

Совместными усилиями чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать. По традиции, завершились учения парадом техники, который открывал самолет БЕ-200 МЧС России и два вертолета МИ-8 с российским и китайским флагами. Подводя итоги учения, организаторы отметили, что учения прошли на высоком уровне и сотрудничество между спасательными службами приграничных городов будет продолжено.

«Это уже пятые учения, проводимые Главным управлением МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянским управлением морской безопасности на трансграничной реке, – подвел итоги Матвей Гибадулин. – Все этапы взаимодействия при чрезвычайной ситуации мы отработали. Это и оповещение, и передача информации, и проведение аварийно-спасательных работ, и тушение огня. Учения прошли на высоком уровне».

«Сотрудничество между нашими службами в деле спасения длится с 2008 года, – рассказал начальник Хэйлунцзянского управления морской безопасности Мяо Чанвэнь. – Эти учения расширили сферу нашего сотрудничества, обогатили опыт совместной работы, повысили уровень реагирования при ликвидации чрезвычайной ситуации на реке. Река Амур – наша общая река. Верю, наше сотрудничество продолжится».

В учениях приняли участие более 300 человек и около 50 единиц техники. С российской стороны было задействовано 186 человек и 28 единиц техники, в том числе три авиационных судна. Активное участие в проведении учений приняли торговый порт «АмурАссо», выделивший 4 теплохода, пограничное управление, линейный отдел полиции на транспорте, центр медицины катастроф, Амурская авиабаза, Амурский ЦГМС и другие организации и учреждения области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#Китай #МЧС #учения

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