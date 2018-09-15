На реке Амур ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации (фото)

14 сентября на Амуре состоялись международные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Они проводились по инициативе Главного управления МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянского управления морской безопасности. Главная их задача – отработать на практике взаимодействие сил и средств спасательных служб двух пограничных городов в случае возникновения ЧС на реке при проведении аварийно-спасательных работ.

Руководил учениями с российской стороны начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин, с китайской стороны – начальник Хэйлунцзянского управления морской безопасности Мяо Чанвэнь.

По замыслу, в районе строящегося моста через реку Амур произошло столкновение пассажирского судна «Лункэ-203» (КНР) и российского судна, задействованного на строительстве моста. При столкновении пассажирское судно получило серьезные повреждения, рулевое устройство вышло из строя, судно потеряло управление. Российское судно также потеряло управление, его течением относило к строящемуся мосту, кроме того, возник пожар, огонь стремительно распространялся.

Спасатели поисково-спасательного центра Хэйхэ по тревоге прибыли на место ЧС и эвакуировали 30 пассажиров с пассажирского судна. В это время экипаж российского пытался потушить вспыхнувший пожар. При тушении пострадал один член экипажа, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. К месту аварии прибыл вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. При помощи специального снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего с судна на российский теплоход «Амур», где развернули медицинский пункт и пункт оказания психологической помощи.

Все это время экипаж продолжал бороться с огнем, но безуспешно. Огонь не удалось локализовать, при этом существовала угроза взрыва газо-жидкостной смеси. Два члена экипажа вынуждены были покинуть судно, прыгнув в воду. Три члена экипажа китайского корабля также покинули поврежденное судно.

На помощь к ним из Благовещенска прибыли спасатели и сотрудники ГИМС, а также спасатели поисково-спасательного центра Хэйхэ. Экипаж российского судна спасатели доставили на теплоход «Амур», где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

По замыслу учения, в это время на российском судне произошел взрыв, оно было почти полностью охвачено огнем. Руководством совместного штаба принято решение привлечь для тушения огня самолет БЕ-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолеты Ми-8 МЧС России и Амурской авиабазы с водосливными устройствами. Для ликвидации пожара задействовали суда управления морской безопасности (КНР) и пожарный катер «Брандмейстер».

После столкновении на судне РФ произошла утечка нефтепродуктов, и на поверхности реки образовалось масляное пятно. Спасательные формирования КНР установили боновые заграждения и приступили к очистке поверхности реки. После этого специалисты Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвели забор воды для определения загрязнённости. По результатам анализа пробы воды в районе аварии соответствовали требованиям, показатели не превышали допустимых.

Совместными усилиями чрезвычайную ситуацию удалось ликвидировать. По традиции, завершились учения парадом техники, который открывал самолет БЕ-200 МЧС России и два вертолета МИ-8 с российским и китайским флагами. Подводя итоги учения, организаторы отметили, что учения прошли на высоком уровне и сотрудничество между спасательными службами приграничных городов будет продолжено.

«Это уже пятые учения, проводимые Главным управлением МЧС России по Амурской области и Хэйлунцзянским управлением морской безопасности на трансграничной реке, – подвел итоги Матвей Гибадулин. – Все этапы взаимодействия при чрезвычайной ситуации мы отработали. Это и оповещение, и передача информации, и проведение аварийно-спасательных работ, и тушение огня. Учения прошли на высоком уровне».

«Сотрудничество между нашими службами в деле спасения длится с 2008 года, – рассказал начальник Хэйлунцзянского управления морской безопасности Мяо Чанвэнь. – Эти учения расширили сферу нашего сотрудничества, обогатили опыт совместной работы, повысили уровень реагирования при ликвидации чрезвычайной ситуации на реке. Река Амур – наша общая река. Верю, наше сотрудничество продолжится».

В учениях приняли участие более 300 человек и около 50 единиц техники. С российской стороны было задействовано 186 человек и 28 единиц техники, в том числе три авиационных судна. Активное участие в проведении учений приняли торговый порт «АмурАссо», выделивший 4 теплохода, пограничное управление, линейный отдел полиции на транспорте, центр медицины катастроф, Амурская авиабаза, Амурский ЦГМС и другие организации и учреждения области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.