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сегодня, 12:23 0

На севере Приамурья ждут мокрый снег: прогноз погоды на 16 сентября

На севере Приамурья ждут мокрый снег: прогноз погоды на 16 сентября
Фото: xoxo.ru

В Амурской области 16 сентября установится переменная облачность. В отдельных районах пройдут слабые и умеренные осадки, по северу ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, с порывами местами до 11-16 метров в секунду.

Температура ночью по области составит плюс 4…9 градусов, местами будет плюс 2…3. Днем термометры покажут 13…18 градусов выше нуля, местами по северу будет плюс 5…10.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 7…9, днем термометры покажут плюс 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.

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