В Благовещенском аэропорту приземлился звездный десант «Амурской осени»

15 сентября в Приамурье прибыл звездный десант гостей фестиваля кино и театра «Амурская осень». Благовещенск принял около 120 человек: это артисты, режиссеры, продюсеры и технический состав. Сейчас в регионе находятся 150 гостей фестиваля.

«Самое большое прибытие случилось сегодня, часть гостей приехала на поезде из Хабаровска, часть прилетела на трех разных самолетах. И еще будут прибывать люди, в общей сложности фестиваль примет порядка 250 человек. Гости размещаются в гостиницах "Глория" и "Зея". Уже сегодня вечером по звездной дорожке на площади ОКЦ пройдут порядка 90 звездных гостей», – рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова.

Среди прибывших сегодня звезд: Алексей Булдаков, Лиза Арзамасова, Максим Колосов, Дарья Егорова, Алексей Чадов, Ирина Медведева, Екатерина Волкова, Ирина Слуцкая, Елена Проклова, Илья Глинников и другие.

«Я первый раз на "Амурской осени" и впервые в Благовещенске, но на Дальнем Востоке я ранее бывал – и во Владивостоке, и на Камчатке. Нас поболтало при приземлении, ничего не успели толком ощутить пока, только ветер. Что касается ожиданий от фестиваля, могу сказать так: я привык не ожидать ничего, чтобы не расстраиваться. Поэтому спиной к событию», – рассказал сразу после приземления в Благовещенском аэропорту актер, звезда сериала «Интерны» и известный «холостяк» Илья Глинников.

«Я приезжаю, чтобы встретиться с друзьями, поговорить, посмотреть, что нового есть и отдохнуть чуть-чуть. Публику вашу люблю, у вас такой в хорошем смысле прикормленный город. Люди умеют ценить искусство, понимают в нем, разбираются. Я думаю, что это заслуга организаторов фестиваля, и всегда приятно приезжать к той публике, которая умеет ценить», – поделилась актриса театра и кино Елена Проклова.

С программой мероприятий фестиваля можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Культпросвет».