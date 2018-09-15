Депутат Госдумы Харитонов: нужно повышать качество жизни на Дальнем Востоке

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Наряду с запуском новых предприятий нужно уделять как можно больше внимания социальному развитию дальневосточных территорий и повышать качество жизни. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов по итогам прошедшего четвертого Восточного экономического форума.

Депутат рассказал о работе думского комитета. На его заседаниях в конце прошлой сессии был рассмотрен целый ряд государственных программ социальной направленности в части соблюдения в них требований опережающего развития Дальнего Востока. «К сожалению, ни в одной из рассмотренных госпрограмм эта задача не была решена. При этом в отдельных программах, например в госпрограмме "Развитие образования", эта задача и вовсе не была сформулирована. Один из главных выводов заключается в том, что финансирование регионов Дальнего Востока по общему правилу не сможет обеспечить опережающего развития», – сообщил Николай Харитонов.

Соответствие цели опережающего развития Дальнего Востока в госпрограммах, а теперь и в национальных проектах достигается, по мнению парламентария, только в случае наличия в них показателей выше среднероссийского уровня, а также необходимого финансирования для их достижения. «На площадке комитета мы нашли в этом отношении понимание у наших коллег из профильных министерств», – пояснил он.

По словам депутата, необходимо расширить участие регионов Дальнего Востока в мероприятиях национальных проектов. Для этого нужно установить соответствующий уровень софинансирования из федерального бюджета – не ниже 95 %, использовать механизмы приоритетного финансирования. В их числе квотирование, первоочередной отбор заявок, коэффициент приоритетного финансирования.

Второй блок работы должен быть связан со строительством социальной инфраструктуры на территориях со специальным правовым режимом – ТОРах и свободных портах, где планируется создать более 100 тысяч новых рабочих мест. «Но по поступающей в комитет информации из регионов принимаемых мер по социальному благоустройству пока недостаточно. Сейчас Минвостокразвитием России уже разработан подход, который предусматривает государственную инфраструктурную поддержку инвестпроектов на Дальнем Востоке. Так, например, за счет бюджетных средств, предусмотренных в государственной программе по Дальнему Востоку, при строительстве Восточного нефтехимического комплекса будут созданы объекты водоснабжения, электроснабжения, детский сад, школа и поликлиника общей стоимостью 10,7 миллиарда рублей. Эту практику необходимо применять и расширять», – заметил Николай Харитонов.

Ряд мероприятий должен быть направлен на стимулирование рождаемости. В частности, по словам депутата, комитет поддержал предложения Минвостокразвития России в части единовременной выплаты при рождении первого ребенка в размере 150 тысяч рублей, доплаты к материнскому капиталу в размере 30 процентов, пониженной ставки ипотечного кредита при рождении ребенка (2 процента), выплаты на третьего ребенка или последующих детей, а также софинансирования из федерального бюджета региональных социальных доплат к страховой пенсии.

«Эти меры обоснованы и необходимы», – подчеркнул парламентарий.