Якутский театр начал гастроли в Благовещенске с «Капитанской дочки»

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Гастроли Якутского драматического начались в Благовещенске одновременно с фестивалем «Амурская осень». Видимо, поэтому некоторые места в зале оказались пустыми. Тем не менее было много молодежи, пришли курсанты и школьники.

Но, как сказал Александр Лобанов, директор Государственного Академического Русского драматического театра имени А.С. Пушкина, они не боятся конкуренции с «Амурской осенью». В их жизни были подобные гастроли: «И бывали случаи, когда люди, не досмотрев их спектакль, приходили к нам. Первым спектаклем мы заинтересованы показать такой уровень, чтобы благовещенские театралы шли уже на наше имя. Чтобы зрителю захотелось, например, перечитать "Капитанскую дочку" заново».

В спектакле было много движения, мастерски сдобренного актерской игрой, музыкой и шумовыми эффектами. Зрители любовались тем, как владели оружием на дуэли Гринёв и Швабрин, сердце щемило от мимолетных взглядов Петра и Маши. А во время сцены нежных поцелуев влюблённых героев сверху вдруг запорошил снег. Спустя три часа на поклоне зрители одарили артистов заслуженными овациями.

«Капитанскую дочку» якутские артисты называют визитной карточкой своих гастролей – его поставил известный режиссер Андрей Борисов, лауреат главного российского театрального фестиваля «Золотая маска» в 2017 году. Он – заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии СССР и России.

На сцене Амурского театра драмы «Капитанскую дочку» покажут также 19, 20 и 25 сентября в 18:30.

Следующий спектакль в гастрольном репертуаре Государственного Академического Русского драматического театра имени А.С. Пушкина – музыкальная сказка «Бременские музыканты», её покажут 15 сентября в 11 часов.

С 14 по 26 сентября якутские актеры сыграют на амурской театральной сцене 8 спектаклей. В их числе – «Капитанская дочка», «Два берега одной Победы», «Тётки», «Голодранцы и аристократы», «Очи чёрные». Для детей покажут постановки: «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане», «Приключения Алисы». Это репертуар на любой вкус, говорят артисты.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.