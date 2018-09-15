Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:00 0

Благовещенск и Шеньян подписали соглашение о сотрудничестве

Благовещенск и Шеньян подписали соглашение о сотрудничестве

С 12 по 13 сентября в китайском городе Шеньян прошла 18-я конференция Ассоциации мэров зимних городов мира. В конференции приняли участие представители Японии, Южной Кореи, Финляндии, США, Германии и других стран. От России в мероприятии участвовали делегации из Благовещенска и Норильска.

В течение двух дней гости обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали пути решения вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием экономики, созданием благоприятных условий для местного бизнеса, повышением уровня комфорта и привлекательности зимних городов для жителей, цифровизации городского пространства.

По итогам было подписано соглашение между Благовещенским муниципальным центром международного сотрудничества и Палатой по развитию международной торговли города Шеньян. На подписании присутствовал вице-мэр города Шеньян и иностранные участники.

От российской стороны соглашение подписал депутат Благовещенский городской Думы, руководитель международного отдела центра международного сотрудничества Максим Ноженкин.

«Участие в данном мероприятии очень важно для нас, ведь здесь мы имеем возможность установить нужные контакты для дальнейшего сотрудничества, а также обменяться опытом для того, чтобы сделать жизнь наших городов более комфортной. Кроме того, подписанное сегодня соглашение открывает перед нами новые горизонты международного сотрудничества. Шеньян – это крупнейший транспортный узел и промышленный центр северо-востока Китая. Этот город опережает по своему развитию такие города как например, Харбин или Далянь. И сотрудничество с этим городом, безусловно, поможет нам и в вопросе привлечения иностранных инвестиций и в вопросе развития международной торговли. С городами такого уровня у Благовещенска соглашений еще не было», – прокомментировал Максим Ноженкин.

Просмотров всего: 139

#городская власть #Китай


Общество

На реке Амур ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации (фото)
Экономика 19

Россия и Китай подписали новую программу сотрудничества

Общество 16

Канатной дороге Благовещенск – Хэйхэ нашли нового инвестора
В России и мире

В Китае пропала актриса, сыгравшая в «Железном человеке»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь