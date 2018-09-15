Благовещенск и Шеньян подписали соглашение о сотрудничестве

С 12 по 13 сентября в китайском городе Шеньян прошла 18-я конференция Ассоциации мэров зимних городов мира. В конференции приняли участие представители Японии, Южной Кореи, Финляндии, США, Германии и других стран. От России в мероприятии участвовали делегации из Благовещенска и Норильска.

В течение двух дней гости обменивались опытом и лучшими практиками, обсуждали пути решения вопросов, связанных с привлечением инвестиций, развитием экономики, созданием благоприятных условий для местного бизнеса, повышением уровня комфорта и привлекательности зимних городов для жителей, цифровизации городского пространства.

По итогам было подписано соглашение между Благовещенским муниципальным центром международного сотрудничества и Палатой по развитию международной торговли города Шеньян. На подписании присутствовал вице-мэр города Шеньян и иностранные участники.

От российской стороны соглашение подписал депутат Благовещенский городской Думы, руководитель международного отдела центра международного сотрудничества Максим Ноженкин.

«Участие в данном мероприятии очень важно для нас, ведь здесь мы имеем возможность установить нужные контакты для дальнейшего сотрудничества, а также обменяться опытом для того, чтобы сделать жизнь наших городов более комфортной. Кроме того, подписанное сегодня соглашение открывает перед нами новые горизонты международного сотрудничества. Шеньян – это крупнейший транспортный узел и промышленный центр северо-востока Китая. Этот город опережает по своему развитию такие города как например, Харбин или Далянь. И сотрудничество с этим городом, безусловно, поможет нам и в вопросе привлечения иностранных инвестиций и в вопросе развития международной торговли. С городами такого уровня у Благовещенска соглашений еще не было», – прокомментировал Максим Ноженкин.