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15сентября
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сегодня, 10:30 0

Благовещенец, обманувший дольщиков, лишился свободы

Благовещенец, обманувший дольщиков, лишился свободы
Фото: Primpress

Приговором Благовещенского городского суда осужден 41-летний местный житель. Он признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. С июля 2013 по февраль 2014 года мужчина похитил деньги дольщиков на общую сумму свыше 8,3 миллиона рублей, пообещав им новые квартиры в жилых домах в селе Чигири.

Кроме того, в октябре 2013 года он занял у женщины 300 000 рублей под проценты, но деньги не вернул, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу двух потерпевших причиненный ущерб на общую сумму более 3,3 миллиона рублей и признал за потерпевшими право на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного направил апелляционную жалобу в Амурский областной суд. 13 сентября 2018 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам областного суда приговор Благовещенского городского суда от 29 июня 2018 года оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #строительство #суды


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