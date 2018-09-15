ЦИК РФ: аннулированы итоги выборов на 12 участках

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Итоги выборов, прошедших в единый день голосования 9 сентября, отменены на 12 избирательных участках. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Ранее ЦИК информировал, что аннулированы итоги выборов на шести участках.

При этом Булаев подчеркнул, что «нарушений стало в разы меньше. Ни одной жалобы по довыборам депутатов Госдумы у нас не было».

Как сообщает «Парламентская газета», нарушения были незначительными. Например, в Калининградской области один и тот же гражданин голосовал на нескольких участках. А во Владимирской области на участке обнаружили 103 бюллетеня, хотя голосовали 102 человека. Самое серьезное нарушение было в Бурятии, где обнаружили вброс бюллетеней.

Также в ЦИК назвали стоимость избирательных кампаний победителей на довыборах в Госдуму. «Поступило в избирательные фонды победителей около 130 миллионов рублей, израсходовано из избирательных фондов более 105 миллионов рублей», – сказал Булаев, уточнив, что наибольшие расходы пришлись на проведение предвыборной агитации, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что регионах явка «мобильных избирателей» составила порядка 80 %, а в Самарской области – 92 %. Исключением названа Амурская область, где, по сообщению Амур.инфо, явка превысила 31 процент. В выборах участвовало почти 200 тысяч амурчан.

В единый день голосования 9 сентября в 80 регионах страны прошли более 4,7 тысячи выборов разных уровней, в списки избирателей были включены порядка 65 миллионов человек. Прямые выборы губернаторов прошли в 22 субъектах, в четырех из них (Владимирской области, Хакасии, Приморском и Хабаровском краях) победитель определится во втором туре.

В 16 субъектах состоялись выборы депутатов заксобраний, в 12 – выборы городских дум областных центров. Также на дополнительных выборах в Госдуму были избраны депутаты по семи одномандатным округам.

Дополнительные выборы в Госдуму прошли 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: Тверской, Саратовской, Самарской, Калининградской, Нижегородской и Амурской областях. Победителями стали пять представителей «Единой России» (Александр Ярошук, Дмитрий Сватковский, Александр Хинштейн, Евгений Примаков и Сергей Веремеенко), коммунистка Ольга Алимова и кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин.