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15сентября
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сегодня, 10:02 0

Каким быть новогоднему городку, обсудили в Свободном

Каким быть новогоднему городку, обсудили в Свободном

Строительство снежного городка на центральной площади Свободного – стало темой обсуждения на совещании по подготовке к празднованию Нового года. И.о. главы города Владимир Константинов предложил провести конкурс среди горожан.

Присутствующим показали фотографии снежного городка разных лет. Владимира Константинова удивило, что резные фигуры в Свободном делали всегда только из снега, тогда как ледяные выглядят очень эффектно. В итоге в этом году решили изготовить несколько скульптур изо льда и более продуманно отнестись к освещению праздничного городка.

Над темой и схемой размещения новогодних персонажей на центральной площади исполняющий обязанности главы города дал время подумать до 18 сентября. Он также акцентировал внимание на том, что необходимо провести конкурс эскизов снежных фигур среди горожан, выбрать три лучших и включить их в проект, сообщила пресс-служба администрации Свободного.

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#праздники #Свободный


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