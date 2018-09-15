Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:11 4

Ярмарки выходного дня в Благовещенске сменятся кроссом и Днем тигра

Ярмарки выходного дня в Благовещенске сменятся кроссом и Днем тигра
Фото: Амур.инфо

В связи с проведением общегородских мероприятий в 15 и 22 сентября на площади Ленина ярмарки выходного дня отменяются. Об этом сообщает управление по развитию потребительского рынка и услуг.

15 сентября на площади запланировано городское спортивно-массовое мероприятия «Кросс-2018», а 22 сентября здесь же проведут День тигра, сообщает пресс-служба городской администрации.

Затем продажа сельхозпродукции на площади возобновится и продлится до середины октября.

Просмотров всего: 385

#торговля


Общество 22

Роскачество нашло недостатки в амурском твороге
Власть 19

Президент Путин купил для главы КНР сбитень из амурского меда
Общество

Поваренная соль исчезнет с российских прилавков
Культура 13

Госдума собирается определить критерии «18+» для книг
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Озеро

    Озеро
    3 часа назад

    Перенести День Тигра на ОКЦ! К зиме надо готовится, а не фестивалить!

  • чтоикак

    чтоикак
    2 часа назад

    Да и сельхозпроизводителям и горожанам важнее продать (приобрести) продукцию, пока не сгнила и замёрзла, чем тигров праздновать.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Ну ага). Метнитесь на ВДНХ и готовьтесь к зиме. Или это не ваш вариант, вам надо, чтоб на центральной площади города помидорами с картохой торговали, как в 11 веке?

  • Озеро

    Озеро
    1 час назад

    А вы на ВДНХ сначала порядок наведите, а то там машины, кони, люди - все друг друга давят! И далеко, на площади всем удобно - рядом с домом!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь