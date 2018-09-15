Ярмарки выходного дня в Благовещенске сменятся кроссом и Днем тигра

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В связи с проведением общегородских мероприятий в 15 и 22 сентября на площади Ленина ярмарки выходного дня отменяются. Об этом сообщает управление по развитию потребительского рынка и услуг.

15 сентября на площади запланировано городское спортивно-массовое мероприятия «Кросс-2018», а 22 сентября здесь же проведут День тигра, сообщает пресс-служба городской администрации. Затем продажа сельхозпродукции на площади возобновится и продлится до середины октября.

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#торговля

Нина Гвоздкова