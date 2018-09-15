Студенты со всей страны собираются на космодроме Восточный

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В очередном осеннем этапе всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный» примут участие более сорока бойцов из строительного отряда «Космострой» Дальневосточного ГАУ, «Амуровцы» Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций (Белогорск), «Энергетик» Благовещенского политехнического колледжа и «Факел» Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в осеннем этапе примут участие 120 бойцов студенческих отрядов. Ребят ждут два предприятия – филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и филиал ФГУП «ГВСУ по специальным объектам». Бойцам предстоит трудиться на благоустройстве объектов и инфраструктуры космодрома, а также заниматься подготовкой технической документации.

Строительные отряды Амурской области принимают участие не только в летнем этапе стройки, но и приезжают на работу осенью, зимой, весной уже несколько лет подряд . Возможность скорректировать учебные планы и производственную практику бойцам российских студенческих отрядов помогает поддержка регионального министерства образования и науки и образовательных организаций, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.