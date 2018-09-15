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15сентября
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сегодня, 09:37 11

Студенты со всей страны собираются на космодроме Восточный

Студенты со всей страны собираются на космодроме Восточный
Фото: www.admblag.ru

В очередном осеннем этапе всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный» примут участие более сорока бойцов из строительного отряда «Космострой» Дальневосточного ГАУ, «Амуровцы» Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций (Белогорск), «Энергетик» Благовещенского политехнического колледжа и «Факел» Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Всего в осеннем этапе примут участие 120 бойцов студенческих отрядов. Ребят ждут два предприятия – филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» и филиал ФГУП «ГВСУ по специальным объектам». Бойцам предстоит трудиться на благоустройстве объектов и инфраструктуры космодрома, а также заниматься подготовкой технической документации.

Строительные отряды Амурской области принимают участие не только в летнем этапе стройки, но и приезжают на работу осенью, зимой, весной уже несколько лет подряд . Возможность скорректировать учебные планы и производственную практику бойцам российских студенческих отрядов помогает поддержка регионального министерства образования и науки и образовательных организаций, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 153

#вузы #космодром #строительство #студенты


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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    не вздумайте им дрели доверять,чревато скандалами на орбите))

  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    не вздумайте им дрели доверять,чревато скандалами на орбите))

  • банбан

    банбан
    5 часов назад

    не вздумайте им дрели доверять,чревато скандалами на орбите))

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    А учиться они не думают?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Совецкий тупизм продолжается. Картошку должен собирать аграрий. Строить - строитель. А студент должен учиться. Желательно Обязательно за свои деньги. На выбранную самостятельно профессию. И по ней же потом работать. А то плодят на бюджетные деньги учителей-юристов-медиков, а они потом в маркетинг ударяются или того хуже в парикмахеры идут, или продавцами в Кэшку.

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    ну в парикмахеры я сам ходил -довольно полезная профессия и постоянно приносящая деньги.Конечно высот я не достиг - но стригу всех знакомых и соседей.И это лучше чем быть менеджером или юристом с медиком

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    банбан

    не вздумайте им дрели доверять,чревато скандалами на орбите))



  • ay

    ay
    2 часа назад

    виталя1979

    ну в парикмахеры я сам ходил -довольно полезная профессия и постоянно приносящая деньги.Конечно высот я не достиг - но стригу всех знакомых и соседей.И это лучше чем быть менеджером или юристом с медиком



    Да не в обиду парикмахерам и продавцам это было сказано. А потому, что Сссре и Рфе так заведено - разживись бумагой о высшем и делай что хошь. Глупо это, расточительно. Ну а мастерам парикмахерам - респект, если они до того не учились 5 лет какой-нибудь ненужной профессии.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    ay

    виталя1979

    ну в парикмахеры я сам ходил -довольно полезная профессия и постоянно приносящая деньги.Конечно высот я не достиг - но стригу всех знакомых и соседей.И это лучше чем быть менеджером или юристом с медиком



    Да не в обиду парикмахерам и продавцам это было сказано. А потому, что Сссре и Рфе так заведено - разживись бумагой о высшем и делай что хошь. Глупо это, расточительно. Ну а мастерам парикмахерам - респект, если они до того не учились 5 лет какой-нибудь ненужной профессии.



    А какая профессия не нужна? Образование прежде всего тренирует мозги, диплом это подтверждает. И не важно, какой диплом.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Тренируйте хоть мозги, хоть мышцы. Хоть кроссвордами, хоть кулями с картошкой. Но! Не за бюджетные деньги. Человек может быть реально асом в своём деле, но на кой ляд ему тренировать мозги за чужие деньги? Всю вышку за бабло надо было сделать ещё в 1992-ом. Всю! И без этой дури стройотрядной.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    ay

    Тренируйте хоть мозги, хоть мышцы. Хоть кроссвордами, хоть кулями с картошкой. Но! Не за бюджетные деньги. Человек может быть реально асом в своём деле, но на кой ляд ему тренировать мозги за чужие деньги? Всю вышку за бабло надо было сделать ещё в 1992-ом. Всю! И без этой дури стройотрядной.



    Что плохого, если ребята поедут и немного поработают простыми работягами? Их никто не поставит делать работу сварщика 6-го разряда или тянуть лямку за глав.буха. Связь обучения и производства должна быть с самых азов, ребята должны не просто видеть труд людей, которыми они будут управлять через несколько лет, а они должны сами на своей спине протащить тот мешок и знатьт-чувствовать тот вес, должны походить в сапогах, чтоб знать чем воняют носки после смены работяги. Плох тот генерал, который не был солдатом.

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