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15сентября
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В Благовещенске открывается музей оконописца Александра Тихомирова

В Благовещенске открывается музей оконописца Александра Тихомирова
Фото Игоря Павлова

20 сентября в 14 часов в рамках XVI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске пройдёт открытие мемориального музея «Мастерская народного художника России Александра Тихомирова». Мастерская оконописца расположена по адресу: ул. Пионерская, 14.

В этой мастерской, которая теперь стала музеем Александра Евгеньевича, он создавал свои уникальные произведения, встречался с друзьями. Во время проведения фестиваля «Амурская осень» сюда с удовольствием заглядывали столичные артисты; память об их дружбе с художником сохранили фотографии.

За всю жизнь народный художник России написал более трёх тысяч оконописных работ. В числе владельцев – многие артисты, участники фестиваля кино и театра «Амурская осень», итальянская звезда кинематографа Джина Лоллобриджида, члены российского правительства. Оконопись имеется в музеях и частных коллекциях в США, Польше, Китае, Японии, Чехии, Германии, Финляндии, Австрии и других странах. У самого президента Владимира Путина – пять работ амурского художника.

В мае 2017 года Александр Тихомиров ушел из жизни.

При создании музея удалось выполнить главную задачу – максимально сохранить атмосферу, в которой существовал и работал знаменитый земляк –народный художник России, почетный гражданин города Благовещенска Александр Тихомиров.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» в материале Натальи Наделяевой.

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#культура #память


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Комментарии
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  • Strat

    Strat
    5 часов назад

    Может быть "Иконописца"?

  • V.M.

    V.M.
    5 часов назад

    Strat , читаем:

    Александр Евгеньевич Тихомиров (11 марта 1956, Электросталь Московской области, СССР — 17 мая 2017, Благовещенск) — советский и российский художник.

    Народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств.

    Автор нового направления в живописи, зарегистрированного в Российском авторском обществе в 1995 году под названием «Оконопись»[1]: религиозные сюжеты, выполненные темперой на старых ставнях.

    ____

    Спасибо, Наталья, за такую приятную новость. Это замечательно, что в городе открывается этот музей.

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Вот как, а я думала просто табличку мемориальную на дом повесили. Надо будет сходить

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    2 часа назад



    Александр Мамин написал песню, посвященную памяти художника Александра Тихомирова

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