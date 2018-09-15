В Благовещенске открывается музей оконописца Александра Тихомирова

Фото Игоря Павлова

20 сентября в 14 часов в рамках XVI Открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенске пройдёт открытие мемориального музея «Мастерская народного художника России Александра Тихомирова». Мастерская оконописца расположена по адресу: ул. Пионерская, 14.

В этой мастерской, которая теперь стала музеем Александра Евгеньевича, он создавал свои уникальные произведения, встречался с друзьями. Во время проведения фестиваля «Амурская осень» сюда с удовольствием заглядывали столичные артисты; память об их дружбе с художником сохранили фотографии.

За всю жизнь народный художник России написал более трёх тысяч оконописных работ. В числе владельцев – многие артисты, участники фестиваля кино и театра «Амурская осень», итальянская звезда кинематографа Джина Лоллобриджида, члены российского правительства. Оконопись имеется в музеях и частных коллекциях в США, Польше, Китае, Японии, Чехии, Германии, Финляндии, Австрии и других странах. У самого президента Владимира Путина – пять работ амурского художника.

В мае 2017 года Александр Тихомиров ушел из жизни.

При создании музея удалось выполнить главную задачу – максимально сохранить атмосферу, в которой существовал и работал знаменитый земляк –народный художник России, почетный гражданин города Благовещенска Александр Тихомиров.

Подробности читайте в рубрике «Культпросвет» в материале Натальи Наделяевой.