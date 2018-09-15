В Белогорске неизвестные вырубили более 50 сосен

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске обнаружен факт порчи зеленых насаждений, расположенных на территории муниципалитета. Неизвестные вырубили более 50 сосен в районе Автобата. Об этом стало известно специалистам управления ЖКХ.

«К нам обратился председатель белогорского охотобщества Владимир Анчутин, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова. – Он отметил, что есть сведения о том, что осуществляется незаконная вырубка сосен. Накануне мы выехали на место. Обнаружено более полусотни спиленных сосен. По внешним признакам определено, что нарушители намерены использовать лес в качестве пиломатериала. Вырубленные деревья освобождены от веток и верхушек, сосны выбраны ровные, диаметром 25, 40 сантиметров».

По фактам порчи муниципального имущества выполнена фотофиксация. Размер причиненного ущерба устанавливают специалисты лесничества. Соответствующее заявление направлено в полицию. Начаты оперативно-розыскные и следственные действия с целью установления лиц, совершивших незаконную порчу зеленых насаждений Белогорска. Этим занимаются сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями белогорской полиции, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Наказание за совершенное правонарушение варьируется от штрафа в размере от полумиллиона рублей до лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.