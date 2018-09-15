Близнецы встретят любовь, а Скорпионы преуспеют в работе: прогноз на 15 сентября

Восход Солнца: 06:05

Заход Солнца: 18:45

Солнце в Деве.

Овен. Представители этого знака могут быть слишком импульсивны и способны «заводиться» из-за пустяков, особенно в том, что касается их дома и близких. Возможны ухудшения в семейных отношениях.

Телец. Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Если дело стоящее, оно никуда от вас не денется.

Близнецы. Вас ожидает новая и, возможна, судьбоносная встреча. Посмотрите на человека, пообщаетесь и поймете – перед вами ваша вторая половинка.

Рак. Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем.

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Лев. Звезды обещают приятные хлопоты, связанные с ремонтом, перепланировкой жилья или переездом.

Дева. Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам.

Весы. День обещает быть чрезвычайно плодотворным и щедрым в профессиональном плане. Составьте план действий и начинайте решать стоящие перед вами задачи, не тяните время, его может не хватить.

Скорпион. Сейчас вам просто противопоказано сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях деятельности.

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Стрелец. С решительным подходом к делу представители этого знака могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость.

Козерог. Могут возникнуть неприятности, но вы, наученные горьким опытом, сумеете их устранить. Благодаря своему трудолюбию и широте взглядов вы можете разрешить материальные проблемы.

Водолей. Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви.

Рыбы. Рыбам предстоит выслушать в свой адрес немало лестных слов. Сначала вас похвалят на работе, затем дома.

Астролог: Вальдемар Небоходцев