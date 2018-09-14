Суд вынес приговор хабаровчанину, давшему крупную взятку амурскому чиновнику

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14 сентября Благовещенский городской суд вынес приговор 58-летнему жителю Хабаровского края. Мужчина был приговорен к многомиллионному штрафу за дачу крупной взятки чиновнику Амурской области.

Гражданин, который оказался на скамье подсудимых, являлся одним из крупнейших перевозчиков Хабаровского края. Установлено, что он «в период с 7 июня 2013 года по 21 января 2014 года на регулярной основе давал взятку должностному лицу Управления государственного автодорожного надзора по Амурской области», сообщает прокуратура Амурской области.

Перевозчик желал осуществлять регулярные пассажирские перевозки по неоткрытому маршруту сообщением Хабаровск – Благовещенск. Он договорился с должностным лицом УГАДН по Амурской области о том, что за совершение регулярных перевозок последний не будет привлекать его фирмы к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. За такое бездействие перевозчик перечислял чиновнику денежные средства на банковскую карту. Общая сумма, переданная взяткодателем, составила 360 тысяч рублей.

Суд при назначении мужчине наказания учел признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, его возраст, наличие на иждивении малолетних детей. Также учли и то, что преступление было совершено впервые. Хабаровчанина оштрафовали на 14,4 миллиона рублей. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Благовещенска.