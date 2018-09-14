Приамурье оказалось в лидерах по выявлению рака у населения

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Амурская область оказалась в числе регионов РФ, где в 2017 году наблюдался самый высокий рост числа впервые выявленных злокачественных новообразований. Соответствующий показатель Приамурья составил 11,5 %, сообщается на сайте ОНФ.

Регион по росту числа впервые выявленных злокачественных новообразований уступил только Чукотскому автономному округу – 33,1 % и Хабаровскому краю – 14,2 %. Показатель Республики Крым – 9 %, Чувашской Республики – 8,5 %, Воронежской области – 8,3 %, Ростовской области – 7,9 %, Севастополя – 7,9 %, Москвы – 7,9 %, Челябинской области – 7,8 %.

Всего число впервые выявленных онкологических заболеваний в 2017 году увеличилось в 66 субъектах России.

Как отмечается, в целом по стране смертность от злокачественных новообразований снизилась на 2,4 % – с 198,9 на 100 тысяч населения в 2016 году до 194,2 на 100 тысяч в 2017 году. Но в 30 субъектах РФ она все-таки выросла. Активнее всего этот показатель увеличился в Магаданской области (7,7 %), республиках Дагестан (7,2 %), Башкортостан (6,9 %) и Калмыкия (6,8 %), Севастополе (6,5 %), Томской (5,1 %) и Саратовской областях (4,5 %), Республике Коми (3,4 %), Кабардино-Балкарской Республике (3,4 %), Иркутской области (3,3 %).

В то же время в России в 2017 году снизилась на 0,7 % одногодичная летальность онкологических больных. Но она осталась на довольно высоком уровне – 22,5 %.

Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность сохраняется в 57 субъектах РФ, в Амурской области соответствующий показатель – 27,8 %. В Чукотском автономном округе – 36,6 %, Республике Саха (Якутия) – 32,1 %, Республике Хакасия – 30,3 %, Еврейской автономной области – 29,8 %, Тульской области – 29,2 %, Кировской области – 28,8 %, Костромской области – 28,6 %, Брянской области – 28,4 %, Республике Тыва – 28 %.