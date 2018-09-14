Якутский театр приехал с гастролями в Благовещенск

С 14 по 26 сентября якутские актеры сыграют на амурской театральной сцене 8 спектаклей. В их числе – «Капитанская дочка», «Два берега одной Победы», «Тетки», «Голодранцы и аристократы», «Очи черные». Для детей покажут постановки: «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане», «Приключения Алисы». Это репертуар на любой вкус, говорят артисты.

В Благовещенск якутская драма приехала в составе 54 человек, это основная труппа. Все декорации – в огромной 17-метровой фуре. В спектакле «Два берега одной Победы» будет даже самолет. Национальных якутских постановок нет – театр русский. Но дыхание» Якутии амурчане все же почувствуют, обещают артисты.

Спектакль «Два берега одной Победы» поставил режиссер Андрей Борисов – лауреат главного российского театрального фестиваля «Золотая маска – 2017». В гастрольном репертуаре – еще несколько его постановок. Впрочем, и остальные – не хуже.

Кстати, якутские артисты нисколько не боятся конкуренции с «Амурской осенью». Говорят, им, наоборот, интересно: что выберет думающий амурский зритель.

Подробности в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».