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14сентября
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Якутский театр приехал с гастролями в Благовещенск

Якутский театр приехал с гастролями в Благовещенск

Амурский театр драмы отправился на гастроли в Якутск,. Но благовещенцы в ближайшую неделю будут разрываться сразу между тремя театральными площадками. Параллельно с «Амурской осенью» в городе будут проходить гастроли Русского драматического театра имени Пушкина из Якутска. Артисты привезли разные спектакли, среди них драматические и комедийные постановки, а также детские сказки.

С 14 по 26 сентября якутские актеры сыграют на амурской театральной сцене 8 спектаклей. В их числе – «Капитанская дочка», «Два берега одной Победы», «Тетки», «Голодранцы и аристократы», «Очи черные». Для детей покажут постановки: «Бременские музыканты», «Сказка о Царе Салтане», «Приключения Алисы». Это репертуар на любой вкус, говорят артисты.

В Благовещенск якутская драма приехала в составе 54 человек, это основная труппа. Все декорации – в огромной 17-метровой фуре. В спектакле «Два берега одной Победы» будет даже самолет. Национальных якутских постановок нет – театр русский. Но дыхание» Якутии амурчане все же почувствуют, обещают артисты.

Спектакль «Два берега одной Победы» поставил режиссер Андрей Борисов – лауреат главного российского театрального фестиваля «Золотая маска – 2017». В гастрольном репертуаре – еще несколько его постановок. Впрочем, и остальные – не хуже.

Кстати, якутские артисты нисколько не боятся конкуренции с «Амурской осенью». Говорят, им, наоборот, интересно: что выберет думающий амурский зритель.

Подробности в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

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#визиты #культура


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