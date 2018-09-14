Бывший преподаватель ДальГАУ Сергей Мясоедов: меня вынудили покинуть Амурскую область

Из Амурской области уезжает бывший преподаватель ДальГАУ, один из четырех докторов экономических наук Сергей Мясоедов. По словам экономиста, уехать вместе с семьей его вынудили обстоятельства – в вузе у него начались проблемы после вступления в ЛДПР. Об этом Сергей Мясоедов рассказал в программе «Простые вопросы».

По словам Сергея Александровича, у него никогда не возникало мысли покинуть Амурскую область. Но после того как он стал либерал-демократом, у него начались изменения в карьере. После объединения нескольких кафедр в вузе он лишился должности завкафедрой, а в качестве нагрузки доктору экономических наук – одному из четырех в Приамурье – дали 0,75 ставки.

«Немного ситуация ухудшилась после различных действий, публикаций. Я вступил в ЛДПР 7 ноября 2017 года, и сразу пошли определенные корректировки. У меня выходили публикации до этого, я уже не один год выражал свою позицию по различным экономическим ситуациям в Амурской области. У нас СМИ областные стараются выносить цифры, которые показывают положительную сторону, а я раскрывал суть, что есть еще другие цифры, на которые тоже стоит обратить внимание и которые нужно улучшать. Раньше это проходило спокойно и безо всяких последствий для меня. Когда я вступил в партию, уже было более пристальное внимание ко мне, и, соответственно, начались определенные не то что предупреждения, а заявления. Мне сказали: "Как ты посмел и кто тебе дал право?" И потом мне объяснили, что в случае объединения кафедры, а оно планировалось, меня там не будет. Я говорю, что все понял. Я смотрю на факты – я не заведующий кафедры и 0,75 ставки», – рассказал Сергей Мясоедов.

Помимо работы в вузе, Сергей Мясоедов являлся экспертом Общественной палаты и часто критиковал власть. При этом секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» – это ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

«То, что ректор является руководителем в "Единой России", я на это особо внимание никогда не обращал. Да, знал, что проводятся различные форумы и мероприятия на базе ДальГАУ. А когда вступил в ЛДПР, у меня возникли определенные умозаключения по поводу той ситуации, что в дальнейшем пошла по моей кандидатуре. У меня уже вопрос решенный – билет на самолет куплен, и я уже покидаю регион. Просто мне хотелось, чтобы люди, которые принимают управленческие решения, не подводили людей к этому критическому уровню. Если вы не согласны с людьми, которые выражают точку зрения не областных средств массовой информации, свою точку, немного отличную, зачем их доводить до какого-то критического переломного момента? Если вам не нравится какая-то статья, выходите на ту же площадку и критикуйте так же конструктивно. Это нормальная цивилизованная форма. Но так создавать эти условия – неправильно. Я знаю ряд экспертов грамотных, которые разбираются и в тарифах по теплу, и по электроэнергии, и водоснабжению. Я не раз им предлагал: "Давайте я вас выведу на площадку, озвучьте". Один говорил: "У меня у сына бизнес. Я боюсь, что у него будут проблемы". Другой просто сказал, что работает в бюджетной организации и у него будут проблемы на работе», – рассказал экономист.

Доктор экономических наук высказал также свое мнение по поводу бюджета Амурской области. Он подтверждает заявления властей, что бюджет социально ориентирован. И вместе с тем приводит цифры, которые звучат редко.

«У нас был один из губернаторов, который загнал область в долговую яму. В результате сейчас Амурская область расплачивается за то, что наши долги с 9 миллиардов пришли к 30 миллиардам».

Профессор считает, что с наводнением 2013 года это никак не связано: «Нет, еще до того кредиты брали, но не знаю, под какие цели. Я бы не сказал, что на ликвидацию последствий наводнения ушло 20 миллиардов. Кредиты брались, и, соответственно, в результате сейчас бюджет Амурской области вынужден отдавать огромное количество денег. Плюс проценты. И сейчас тем более происходит реструктуризация долговых обязательств из государственных в коммерческие. А процент у коммерческих, как вы сами понимаете, намного выше, чем в государственных», – подытожил Сергей Александрович.

Полное интервью с Сергеем Мясоедовым можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» в пятницу, 14 сентября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».