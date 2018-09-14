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14сентября
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Бывший преподаватель ДальГАУ Сергей Мясоедов: меня вынудили покинуть Амурскую область

Бывший преподаватель ДальГАУ Сергей Мясоедов: меня вынудили покинуть Амурскую область

Из Амурской области уезжает бывший преподаватель ДальГАУ, один из четырех докторов экономических наук Сергей Мясоедов. По словам экономиста, уехать вместе с семьей его вынудили обстоятельства – в вузе у него начались проблемы после вступления в ЛДПР. Об этом Сергей Мясоедов рассказал в программе «Простые вопросы».

По словам Сергея Александровича, у него никогда не возникало мысли покинуть Амурскую область. Но после того как он стал либерал-демократом, у него начались изменения в карьере. После объединения нескольких кафедр в вузе он лишился должности завкафедрой, а в качестве нагрузки доктору экономических наук – одному из четырех в Приамурье – дали 0,75 ставки.

«Немного ситуация ухудшилась после различных действий, публикаций. Я вступил в ЛДПР 7 ноября 2017 года, и сразу пошли определенные корректировки. У меня выходили публикации до этого, я уже не один год выражал свою позицию по различным экономическим ситуациям в Амурской области. У нас СМИ областные стараются выносить цифры, которые показывают положительную сторону, а я раскрывал суть, что есть еще другие цифры, на которые тоже стоит обратить внимание и которые нужно улучшать. Раньше это проходило спокойно и безо всяких последствий для меня. Когда я вступил в партию, уже было более пристальное внимание ко мне, и, соответственно, начались определенные не то что предупреждения, а заявления. Мне сказали: "Как ты посмел и кто тебе дал право?" И потом мне объяснили, что в случае объединения кафедры, а оно планировалось, меня там не будет. Я говорю, что все понял. Я смотрю на факты – я не заведующий кафедры и 0,75 ставки», – рассказал Сергей Мясоедов.

Помимо работы в вузе, Сергей Мясоедов являлся экспертом Общественной палаты и часто критиковал власть. При этом секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» – это ректор ДальГАУ Павел Тихончук.

«То, что ректор является руководителем в "Единой России", я на это особо внимание никогда не обращал. Да, знал, что проводятся различные форумы и мероприятия на базе ДальГАУ. А когда вступил в ЛДПР, у меня возникли определенные умозаключения по поводу той ситуации, что в дальнейшем пошла по моей кандидатуре. У меня уже вопрос решенный – билет на самолет куплен, и я уже покидаю регион. Просто мне хотелось, чтобы люди, которые принимают управленческие решения, не подводили людей к этому критическому уровню. Если вы не согласны с людьми, которые выражают точку зрения не областных средств массовой информации, свою точку, немного отличную, зачем их доводить до какого-то критического переломного момента? Если вам не нравится какая-то статья, выходите на ту же площадку и критикуйте так же конструктивно. Это нормальная цивилизованная форма. Но так создавать эти условия – неправильно. Я знаю ряд экспертов грамотных, которые разбираются и в тарифах по теплу, и по электроэнергии, и водоснабжению. Я не раз им предлагал: "Давайте я вас выведу на площадку, озвучьте". Один говорил: "У меня у сына бизнес. Я боюсь, что у него будут проблемы". Другой просто сказал, что работает в бюджетной организации и у него будут проблемы на работе», – рассказал экономист.

Доктор экономических наук высказал также свое мнение по поводу бюджета Амурской области. Он подтверждает заявления властей, что бюджет социально ориентирован. И вместе с тем приводит цифры, которые звучат редко.

«У нас был один из губернаторов, который загнал область в долговую яму. В результате сейчас Амурская область расплачивается за то, что наши долги с 9 миллиардов пришли к 30 миллиардам».

Профессор считает, что с наводнением 2013 года это никак не связано: «Нет, еще до того кредиты брали, но не знаю, под какие цели. Я бы не сказал, что на ликвидацию последствий наводнения ушло 20 миллиардов. Кредиты брались, и, соответственно, в результате сейчас бюджет Амурской области вынужден отдавать огромное количество денег. Плюс проценты. И сейчас тем более происходит реструктуризация долговых обязательств из государственных в коммерческие. А процент у коммерческих, как вы сами понимаете, намного выше, чем в государственных», – подытожил Сергей Александрович.

Полное интервью с Сергеем Мясоедовым можно будет посмотреть в программе «Простые вопросы» в эфире телеканала «ТНТ-Благовещенск» в пятницу, 14 сентября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 2349

#жизнь #работа #СМИ


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Комментарии
Показать все (70) Обсудить на форуме
  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    3 часа назад

    Добавить больше нечего.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Репрессии в Приамурье, как после ЭТОГО может в глаза смотреть студентам этот ректор?.. А студенты? или там простоя целый ВУЗ шкодливых подковрёных персоналий? Где эти, что тут трутся, тоже, поди, ДальГАУ закончили на мунуправление? Сволочизм!.. Трусливы паразиты!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный аграрный университет"

    Тихончук Павел Викторович

    Ректор

    декларация за 2017 год

    Доход 4 705 966,07 руб.

    Супруг(а): 2 766 952,87 руб.

    Недвижимое имущество

    Земельный участок, 25 кв. м

    Квартира, 45.3 кв. м

    Квартира, 89.4 кв. м (в пользовании)

    Гараж, 23.9 кв. м

    Гараж, 25.5 кв. м

    Супруг(а): Земельный участок, 1604 кв. м

    Супруг(а): Квартира, 39.4 кв. м

    Супруг(а): Квартира, 89.4 кв. м

    Супруг(а): Гараж, 20 кв. м

    Транспортные средства

    Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser Prado

    декларация за 2015 год

    Доход

    2 679 877,24 руб.

    Супруг(а): 2 848 343,50 руб.

    Недвижимое имущество

    Земельный участок, 25 кв. м

    Квартира, 45.3 кв. м

    Квартира, 89.4 кв. м (в пользовании)

    Гараж, 23.9 кв. м

    Гараж, 25.5 кв. м

    Супруг(а): Квартира, 39.4 кв. м

    Супруг(а): Квартира, 89.4 кв. м

    Супруг(а): Гараж, 20 кв. м

    Транспортные средства

    Автомобиль легковой, Toyota Land Cruiser Prado

    Чо за год ЗП в двое выросла?...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Мда .. уж, развитие дальнего востока на лицо. Гнобить по партийному билету это реально какой то трэш.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    391 тысяча рублей в месяц, правда, хорошее местечко? И кузница кадров Едру, правда?..

    Главное, чтобы не дай бог не начали тут своевольничать, а если что, придумаю, как уволить! Верно же, Павел Викторович? Неужели настолько совести нет? Неужели настолько СТРАШНО? Какое уважение к этому человеку может быть у студентов?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    АКЦИОнер

    Мда .. уж, развитие дальнего востока на лицо. Гнобить по партийному билету это реально какой то трэш.



    Мясоедов Сергей Александрович был доверенным лицом Жириновского на выборах Президента, грамотнейше вёл полемику. Он читает бюджет, как я планировки.

    Сергей Александрович является для меня ориентиром, гуру в нашей экономике, он писал свою работу по Глазьеву, я обращался к Сергею Александровичу с год назад (может чуть больше) со своим финансовым проектом, просил получить от него комментарии, поскольку мнение его для меня авторитетно. На том и познакомились, Он публиковал свои блоги на АСН24 грамотный, детальный разбор. Он оказывал сильную поддержку по бюджетным чтениям, давал ясные, компетентные комментарии. Но Тихоньчук, оказался трусливым карьеристом! Сергею Александровичу ответили, на его праведное негодование, что, дескать, я доктор наук, почему вы ставите мне менее ставки?.. "тогда придётся уволить вон того человека!"..

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Зевнул. Кому он нужен, этот Васька?

    Борец, блин, за партию.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Хмык

    Зевнул. Кому он нужен, этот Васька?

    Борец, блин, за партию.



    ПШОЛ ВОН! паразит!!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Зевнул. Кому он нужен, этот Васька?

    Борец, блин, за партию.



    ПШОЛ ВОН! паразит!!



    О! Пошла пена.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Да, пошла пена! Если ты ЛЁГ и ноги раздвинул, то другие, в отличие от тебя ВЕДУТ РАБОТУ И БОРЬБУ.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    лицемер трусливый!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А что же ты, дорогой рот на Едро разеваешь. Или ты своего Жирика не слушал?

    А Жирик ясно дал понять, что он за едро. Так как же этого доктора могли свои же топить?

    Пы. сы. Я в своей жизни видел кучу докторов наук, абсолютных идиотов. Данного доктора я не знаю, но то, что он твои опусы расхваливал... это вызывает большие опасения в его уме.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    удален

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ты НЕ РАУ не смог подвергнуть сколько нибудь ВНЯТНОЙ критике то,ч то я пишу, ты ЛЖЕШЬ на каждом углу, обманываешь людей, подставляешь их и сам в КУСТЫ текаешь. трус!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Вот вам, амурсчане, примерк ак постоянный пейсатель форума - Хмык, готов топить ПРОТИВ КОГО УГОДНО, он готов ОБОЛГАТЬ доктора экономических наук лишь за то, что тот был в идеологическом союзе с теми, от кого у Хмыка зудит в заду. Он только что ОБОЛГАЛ человека ПУБЛИЧНО. Как тебя земля носит?.. беги к Тихоньчуку, он тебе МЕСТО ДАСТ

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Вот ужас и позор! А ведь это может принять массовый характер, взять хотя бы Поклонскую. Она не поддержала пенсинную реформу, результат не заставил себя ждать! Дальше будет только хуже, это очевидно и предсказуемо!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сергей Труш

    ты НЕ РАУ не смог подвергнуть сколько нибудь ВНЯТНОЙ критике то,ч то я пишу, ты ЛЖЕШЬ на каждом углу, обманываешь людей, подставляешь их и сам в КУСТЫ текаешь. трус!



    Да я вообще гад из гадов.



    Кстати, у меня в универе было 0,5 ставки. Поначалу это было 12 тыс, а потом спустилось до ... то ли 6, то ли 8 тыс. (уже и не помню). При тех же часах ставка стала 0,4. И ничего, работал. Когда стало сложно и работать и преподавать - уволился. Без пены и выступлений на Простых вопросах. Это как бы рас.



    А второе... что же ты, друх ситный, молчишь о том, сколько этот дохтур получал в рублях? И сравнил бы его 0,7 ставки с полной ставкой старшего преподавателя.



  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    А кто это такой, что его прям на простые вопросы позвали?

    Очередной обиженный неудачник, который надевает костюм в надежде что становится круче.

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    это пример беспринципности руководителя ЕР местного разлива-как можно за таких голосовать?плюрализм мля

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Pomidor

    А кто это такой, что его прям на простые вопросы позвали? Очередной обиженный неудачник, который надевает костюм в надежде что становится круче.



    Это человек ТЕБЯ паразита, в ДальГАУ учил, но ты, предпочёл ГОВНОМ его мазать!..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    Хмык? да, это вообще не потеря..

    А Сергей Александрович Мясоедов это СПЕЦИАЛИСТ, доктор экономических наук!

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Трушу-да Хмык это пыль на которую не надо обращать внимания-он всех поливает грязью ибо он лузер

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Сергей Труш

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А Сергей Александрович Мясоедов это СПЕЦИАЛИСТ, доктор экономических наук!



    Так он еще и специалист по золоту???



    Ваще в шоке.



  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    системник

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.



    Кинь ссыль



  • системник

    системник
    2 часа назад

    Сергей Труш

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    Хмык? да, это вообще не потеря..

    А Сергей Александрович Мясоедов это СПЕЦИАЛИСТ, доктор экономических наук!



    Видать свои коллеги его не воспринимают как специалиста если он устроился на кафедру бухучета ДальГАУ.

  • Врангель

    Врангель
    2 часа назад

    а куда уезжает? не в Москву? мож его любитель порядка в помощнички взял?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    системник

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.



    «ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА И ИНСТРУМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ »

    он ЭКОНОМИСТ, ты б прочёл сначала. Ага?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    системник

    Сергей Труш

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    Хмык? да, это вообще не потеря..

    А Сергей Александрович Мясоедов это СПЕЦИАЛИСТ, доктор экономических наук!



    Видать свои коллеги его не воспринимают как специалиста если он устроился на кафедру бухучета ДальГАУ.



    ты выпил, или как? КАКИЕ коллеги? Куда устроился? Ты чо несёшь опять, а?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Что не так, системник? Нука, поясни-ка.. Или он пишет о геологоразведке?!.. ты, например, бохвалился что работал в ОГАС (хотя сам автор ОГАСа так и не поработал в ней) но позиционируешь себя как специалист в аграрном деле, СХЕРНА ЛЬ?

  • системник

    системник
    2 часа назад

    Хмык

    системник

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.



    Кинь ссыль



    Труш уже озвучил его научные перлы.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    гыг. Посмотрел список работ - ни одного по сельскому хозяйству.

    Действительно, незаменимый специалист в Дальгау.

  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    Хмык специалист?да он читать не умеет

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    системник

    Хмык

    системник

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.



    Кинь ссыль



    Труш уже озвучил его научные перлы.



    Ага. Я уже тихонько ржу.



    :- предложена модель прогнозирования результатов деятельности золотодобывающих организаций, расположенных на территории единого геолого-структурного типа золоторудного месторождения;



    Но он экономист, ему можно.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    А в ДальГАУ что, готовит специалистов в АГРАРНОМ сенкторе?.. тебя куда опять попёрло Хнык?.. А тебя СИСТЕМНИК? Муниципальное управление в ДальГАУ? Или экономисты с Дальгау это только в ключе сколько говна в какую лунку положить?.. Ну так поди рас скажти Тихончуку а то он лишь для Едра там готовит пионэров-лузеров.

    дегенеративное мышление у двух неудачников.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    удален

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    системник

    Хмык

    системник

    Хмык

    системник

    Вообще то не понятно, что делал специалист по золоту на кафедре бухучета ДальГАУ. Я думаю это не большая потеря для университета и сельского хозяйства Амурской области.



    А кто специалист по золоту?



    Почитай докторскую диссертацию Мясоедова.



    Кинь ссыль



    Труш уже озвучил его научные перлы.



    я и твои "научные" выводы уже читал тут.. А ну давай ка ссылки на СВОИ потенты :))))))))))))) специализд, Расскажи про УАЗик для частного потребления, ага

  • системник

    системник
    1 час назад

    Сергей Труш

    Что не так, системник? Нука, поясни-ка.. Или он пишет о геологоразведке?!.. ты, например, бохвалился что работал в ОГАС (хотя сам автор ОГАСа так и не поработал в ней) но позиционируешь себя как специалист в аграрном деле, СХЕРНА ЛЬ?



    Для особо не понятливых. Приказом №597/92 Госагропрома РСФСР и ВАСХНИЛ от 08 июля 1987 года был включен в состав организационно-методического совета для научного и организационного обеспечения разработки и внедрения планов по оптимизации состава машинно-тракторного парка при Госагропроме РСФСР.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    системник

    Сергей Труш

    Что не так, системник? Нука, поясни-ка.. Или он пишет о геологоразведке?!.. ты, например, бохвалился что работал в ОГАС (хотя сам автор ОГАСа так и не поработал в ней) но позиционируешь себя как специалист в аграрном деле, СХЕРНА ЛЬ?



    Для особо не понятливых. Приказом №597/92 Госагропрома РСФСР и ВАСХНИЛ от 08 июля 1987 года был включен в состав организационно-методического совета для научного и организационного обеспечения разработки и внедрения планов по оптимизации состава машинно-тракторного парка при Госагропроме РСФСР.



    Фу фигня! Какой ты специалист -то после этого? В чём? ты ж сам не понимал системы в которой работал и сейчас дружно рассказываешь, что она была не эффективна, если сам труды писал и во главе работы эффективности стоял!... :))))))))))))))))))

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Печально все это. Видно не нужны доктора наук в этом университете. И в этом городе.

    С дураками проще себя умным чувствовать.У кого власть тот и считается "умным".

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    В общем, не буду про его научную деятельность, хотя кое-что позабавило.

    Соплежуйство не понравилось.

    "Мало денег - иди в бизнес". Это фраза Медведева, которого поддержала ЛДПРа.

    Так шта... членам ЛДПРы надо поступать по заветам кормчего и не рыпаться.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хмык

    В общем, не буду про его научную деятельность, хотя кое-что позабавило.

    Соплежуйство не понравилось.

    "Мало денег - иди в бизнес". Это фраза Медведева, которого поддержала ЛДПРа.

    Так шта... членам ЛДПРы надо поступать по заветам кормчего и не рыпаться.



    Медведева выдвинул Президент кандидатуру которого поддержал НАРОД, а ты трепло.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Печально все это. Видно не нужны доктора наук в этом университете. И в этом городе. С дураками проще себя умным чувствовать.У кого власть тот и считается "умным".



    Понимаешь в чем дело, в ВУЗовском образование полный трындец. Кстати здесь есть ветка про это. И на этой ветке есть ссылки и цитаты из статей российских преподавателей. Беспартийных.



    Но вот статей незаменимого члена ЛДПР там нет.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    И ведь что поражает, что бывшие студенты, готовы ОБЛИВАТЬ дерьмом всех и вся, лишь бы их домой в родную дыру не отправили, бездари!.. Я писал блог о том, кто этим занимался, теперь я понимаю, что проще и дешевле нанять своих прохиндеев малолетних, и те будут что угодно писать лишь бы домой не сослали. Ублюдки.

    и в армии сходить то, поди, обоссались.. в военкомате, поди, мазались, с друганами в дёсна бахались, лишь бы дома оставили, у мамкиной юбки. Трусливое отребье.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    умных и независимых людей выдавливают из области

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    Печально все это. Видно не нужны доктора наук в этом университете. И в этом городе. С дураками проще себя умным чувствовать.У кого власть тот и считается "умным".



    Понимаешь в чем дело, в ВУЗовском образование полный трындец. Кстати здесь есть ветка про это. И на этой ветке есть ссылки и цитаты из статей российских преподавателей. Беспартийных.

    Но вот статей незаменимого члена ЛДПР там нет.



    так вот, незаменимый член тут у нас ты,. А педагогу не суть тереться на форумах.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Хмык

    гыг. Посмотрел список работ - ни одного по сельскому хозяйству.

    Действительно, незаменимый специалист в Дальгау.



    Это ты правильно отметил. Небольшая разница в методических подходах: горная порода или живое вещество.

  • Сергей Абрамов

    Сергей Абрамов
    1 час назад

    Амурское ЛДПР должно добиваться отставки Тихончука с поста ректора ДальГАУ. Надо писать везде и всюду об этом вопиющем случае преследования и давления на человека по политическим мотивам.Надо проводить митинги,пикеты с требованием отставки Тихончука. Такому негодяю не место во главе ВУЗа!

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Тихончука будет крышевать ЕР

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Так там спрут?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Абрамов

    Амурское ЛДПР должно добиваться отставки Тихончука с поста ректора ДальГАУ. Надо писать везде и всюду об этом вопиющем случае преследования и давления на человека по политическим мотивам.Надо проводить митинги,пикеты с требованием отставки Тихончука. Такому негодяю не место во главе ВУЗа!



    Ничо не понял. Жириновский за педросов, за Медведева, а ты их действия осуждаешь???



  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    vertex

    Так там спрут?



    Гидра

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Хмык занимается троллингом-с ним не о чем говорить-пятница опять вдупель пьяный

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Знатный СРАЧ развели тут...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Видимо всё там спрут под ноль, с такими декларациями о партийности.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    physic1

    Знатный СРАЧ развели тут...



    Это всё наши доморощенные ЛДПРасты.



    Не понимают великих идей Жириновского. А тот ясно сказал: один у нас враг - КПРФ. А всё остальное решаемо.



  • системник

    системник
    1 час назад

    Скорее всего Мясоедов не выдержал внутренней конкуренции со специалистами в области сельского хозяйства и пытается прикрыть свою не конкурентоспособность политической пылью.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    57 минут назад

    Сергей АбрамовАмурское ЛДПР должно добиваться отставки Тихончука с поста ректора ДальГАУ. Надо писать везде и всюду об этом вопиющем случае преследования и давления на человека по политическим мотивам.Надо проводить митинги,пикеты с требованием отставки Тихончука. Такому негодяю не место во главе ВУЗа!


    Афтар, пищи есчо

  • vertex

    vertex
    55 минут назад

    Так обосрамились, ужоссс.

  • Братеев1

    Братеев1
    54 минуты назад

    системник-вещество не бывает живым=зпизиалист

  • фая

    фая
    52 минуты назад

    "одному из четырех в Приамурье – дали 0,75 ставки." - это еще повезло. Технический вуз спросите у студентов какие дисциплины изучают? Зато ректор себя не обидел, а простым преподам нагрузки нет.

  • NEOS

    NEOS
    48 минут назад

    да уж...после истерики Жирилло на *пушке*с руганью и мордобоем...пора закрывать этот цЫрк под названием *лдпр*...

  • Аня2828

    Аня2828
    42 минуты назад

    тихончук мне никогда не нравился и под его руководством едросня кторый год теряет в области позиции и проигрывает выборы

  • Хмык

    Хмык
    38 минут назад

    Сергей Абрамов

    Амурское ЛДПР должно добиваться отставки Тихончука с поста ректора ДальГАУ. Надо писать везде и всюду об этом вопиющем случае преследования и давления на человека по политическим мотивам.Надо проводить митинги,пикеты с требованием отставки Тихончука. Такому негодяю не место во главе ВУЗа!



    Без тебя с митингами туго. Ждем в Благовещенск, веди на баррикады.

    Когда ждать с Москвы?

  • Хончо

    Хончо
    35 минут назад

    Мясоедова из АмГУ за взятки поперли, он в ДальГАУ пристроился, теперь там вляпался, а строит из себя политузника

  • Братеев1

    Братеев1
    34 минуты назад

    Хончо-доказательства

  • чтоикак

    чтоикак
    18 минут назад

    А мне жаль, что Мясоедов уезжает. Его статьи хоть и спорны, но читаемы. Да и молодых докторов наук у нас крайне мало, требуются годы каторжного труда, чтобы они появились. Полетайте-ка системно в Москву на все защиты-предзащиты из Благовещенска. Аспиранты вынуждены искать руководителей в других регионах. Да сколько таких здесь небесталанных не нашли себе применения за последние годы и уехали. Жаль.

  • dance

    dance
    2 минуты назад

    Хмык
    Сергей Абрамов

    Амурское ЛДПР должно добиваться отставки Тихончука с поста ректора ДальГАУ. Надо писать везде и всюду об этом вопиющем случае преследования и давления на человека по политическим мотивам.Надо проводить митинги,пикеты с требованием отставки Тихончука. Такому негодяю не место во главе ВУЗа!



    Без тебя с митингами туго. Ждем в Благовещенск, веди на баррикады.

    Когда ждать с Москвы?


    Это да.... Лидер нужен, чтоб массы в защиту невинноуволенного препода поднять. Но братья Абрамовы не приедут. Найдут тут кого-нибудь - подурнее да погорластее.

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