В Благовещенске мужчина ушел под воду в реке Амур
В четверг вечером, 13 сентября, горожане заметили мужчину, который, по их мнению, решил утопиться. Информация об этом появилась в соцсетях. Частично эти сведения подтвердили в областном пограничном управлении ФСБ РФ.
Происшествие случилось около 23 часов в районе улицы Артиллерийской. В пресс-службе областного пограничного управления сообщили, что пограничный наряд заметил мужчину, вошедшего в воду. Он нырнул, а на поверхности не появился.
Сотрудники сразу сообщили об этом на пограничный корабль. Катер выдвинулся к месту происшествия, пограничники организовали поиск мужчины, но безуспешно.
Информация передана в полицию и МЧС.
В соцсетях в комментариях отметились очевидцы: «Мужчина в одежде зашел в воду и исчез. Погранцы все ракетницы расстреляли. Сейчас катер светит».
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