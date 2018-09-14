В Благовещенске мужчина ушел под воду в реке Амур

В четверг вечером, 13 сентября, горожане заметили мужчину, который, по их мнению, решил утопиться. Информация об этом появилась в соцсетях. Частично эти сведения подтвердили в областном пограничном управлении ФСБ РФ.

Происшествие случилось около 23 часов в районе улицы Артиллерийской. В пресс-службе областного пограничного управления сообщили, что пограничный наряд заметил мужчину, вошедшего в воду. Он нырнул, а на поверхности не появился.

Сотрудники сразу сообщили об этом на пограничный корабль. Катер выдвинулся к месту происшествия, пограничники организовали поиск мужчины, но безуспешно.

Информация передана в полицию и МЧС.

В соцсетях в комментариях отметились очевидцы: «Мужчина в одежде зашел в воду и исчез. Погранцы все ракетницы расстреляли. Сейчас катер светит».