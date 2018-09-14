В Свободненском районе в Зею выпустили молодь осетра

Около 25 тысяч мальков амурского осетра выпустили в реку Зею в Свободненском районе. Мероприятие прошло в четверг, 13 сентября, в рамках компенсационных мероприятий РусГидро при участии управления по охране животного мира Амурской области.

Молодь доставили специально оборудованной машиной с Анюйского рыбозавода в Хабаровском крае. Рыба хорошо перенесла дорогу, при выпуске мальки чувствовали себя прекрасно.

Средний вес маленьких осетров составляет 10,3 грамма. Половой зрелости рыба достигнет только через 10-14 лет. К тому времени каждая особь будет весить около 6 килограммов. А при благоприятном стечении обстоятельств вес осетра может превысить 50 килограммов.

Амурский осетр внесен в Красные книги России и Амурской области. Численность вида резко сократилась в конце 1980-х годов в результате браконьерского вылова. Сейчас ведется работа по восстановлению популяции, сообщает областное охотуправление.