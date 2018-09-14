Дмитрий Маликов теряет зрение

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Дмитрий Маликов сообщил своим поклонникам грустную новость. У него резко стало падать зрение.

Дмитрий Маликов является одним из самых привлекательных артистов отечественной сцены. Музыканту 48 лет, однако выглядит он гораздо моложе. Многие поклонники называют певца «законсервированным», так как его внешность не поддается старению. Но возраст дает о себе знать, этим Дмитрий и поделился на своей официальной страничке в Twitter.

«Очки выписали. Зрение быстро портится…» – сообщил популярный исполнитель. Реакция подписчиков не заставила себя ждать, сообщает «Рамблер».

«ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОПРАВУ ПОДОБРАТЬ», «Твои глаза всегда будут самыми красивыми… Береги себя», «ой, это серьезно (((», «бро, сдавай кровь на тестостерон, хреновый это знак!)», «Все мы не молодеем…», «Старость не радость, как говорится», «Плохо… Не падайте духом… Мы с Вами!», – высказались пользователи Сети.

В недавнем интервью Дмитрий Маликов признался, что старается больше времени уделять не работе, а маленькому сыну Марку, который появился на свет в январе. «Я очень долго ждал появления у меня еще одного ребенка, долго к этому стремился и всячески сподвигал к этому мою супруг. Скажу вам больше – это вообще была моя идея, и я сумел ее воплотить», – похвастался артист.