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14сентября
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сегодня, 16:34 5

В Архаринском районе проходит конкурс на должность нового главы района

В Архаринском районе проходит конкурс на должность нового главы района
Фото: novostivolgograda.ru

В Архаринском районе проходит конкурс на замещение вакантной должности главы района. Место освободилось после того, как предыдущий глава Дмитрий Лукьянчук досрочно сложил с себя полномочия. Руководить районом выразили желание пять человек.

С 2015 года глава в Архаринском районе избирается не путем прямых выборов, а по конкурсу. 10 сентября текущего года завершен первый этап конкурса на должность главы – прием документов. С 21 августа по 10 сентября в конкурсную комиссию поступило 5 заявлений на участие в конкурсе, сообщают в администрации района.

Стать главой хотят: Алексей Максутов – нынешний исполняющий обязанности главы района; Тамара Коротун – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Архаринского района; Елена Манаева – глава пгт Архара; Сергей Варкентин – председатель районного совета народных депутатов; Иван Адаменко – глава МО «Аркадьевский сельсовет».

17 сентября состоится второе заседание конкурсной комиссии, на котором будут рассмотрены документы, представленные кандидатами, и принято решение об их допуске ко второму этапу конкурса. Он состоится 21 сентября 2018 года и пройдет в форме собеседования. Затем конкурсная комиссия будет рекомендовать районным депутатам для тайного голосования кандидатуры на должность главы.

Как сообщало Амур.инфо, в Зейском районе после отставки главы было уже три попытки выбрать нового руководителя. Ни одна из них успехом не увенчалась.

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    Не понимаю людей, рвущихся во власть, тем более в "наше время". Время сплошной оптимизации, постоянного дефицита местного бюджета... Больше всего не понимаю - председателя районного совета народных депутатов. Деньги, почти одни и те же, а "геморроя", на МНОГО меньше...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 часов назад

    P.S. "Геморроя" меньше у председателя...

  • Клавдия74

    Клавдия74
    3 часа назад

    Нужно , чтоб были прямые выборы , народ быстро разберётся за кого голосовать , да и другие кандидатыв главы появятся .

  • Pomidor

    Pomidor
    3 часа назад

    Клавдия74

    Нужно , чтоб были прямые выборы , народ быстро разберётся за кого голосовать , да и другие кандидатыв главы появятся .



    При 30 процентной явки по области, не имеет смысла проводить прямые выборы, это очень затратно и бессмысленно

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Один реальныйкандидат, остальные играются, постановочный спектакль.

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