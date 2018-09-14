В Архаринском районе проходит конкурс на должность нового главы района

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С 2015 года глава в Архаринском районе избирается не путем прямых выборов, а по конкурсу. 10 сентября текущего года завершен первый этап конкурса на должность главы – прием документов. С 21 августа по 10 сентября в конкурсную комиссию поступило 5 заявлений на участие в конкурсе, сообщают в администрации района.

Стать главой хотят: Алексей Максутов – нынешний исполняющий обязанности главы района; Тамара Коротун – главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом Архаринского района; Елена Манаева – глава пгт Архара; Сергей Варкентин – председатель районного совета народных депутатов; Иван Адаменко – глава МО «Аркадьевский сельсовет».

17 сентября состоится второе заседание конкурсной комиссии, на котором будут рассмотрены документы, представленные кандидатами, и принято решение об их допуске ко второму этапу конкурса. Он состоится 21 сентября 2018 года и пройдет в форме собеседования. Затем конкурсная комиссия будет рекомендовать районным депутатам для тайного голосования кандидатуры на должность главы.

Как сообщало Амур.инфо, в Зейском районе после отставки главы было уже три попытки выбрать нового руководителя. Ни одна из них успехом не увенчалась.