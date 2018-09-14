Открытие «Амурской осени», «Кросс–2018», функциональное многоборье: выходные в Благовещенске

15 и 16 сентября Благовещенске состоится открытие фестиваля кино и театра «Амурская осень», а также пройдет звездная дорожка. Запланировано спортивное мероприятие «Кросс–2018» и соревнования по функциональному многоборью Amur Athlete Challenge 2018. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 15 сентября

В этот день состоится традиционное городское спортивное мероприятие «Кросс–2018». Подать заявку можно перед стартом с 8:30 до 11:00 на месте проведения мероприятия. Официальная церемония открытия и парад участников состоятся в 12:00 на площади Ленина, старт первого забега – в 12:15.

Также на площади Ленина в 11:00 начнется акция под девизом «Проверь себя, сдай нормы ГТО!». В рамках акции организована работа площадки ВФСК «ГТО». Все желающие смогут ознакомиться с нормативами по сдаче ГТО с учетом возрастной группы, а также проверить свои силы в следующих тестах: подтягивание, пресс, упражнение на гибкость, отжимание, прыжок с места и рывок гири. Все участники акции получат сертификаты, а лучшие будут награждены грамотами и подарками.

15 сентября открывается фестиваль «Амурская осень». В 15:00 в областной филармонии начнется внеконкурсный спектакль «Там же, тогда же».

В 17:00 в рамках фестиваля кино и театра состоится «Звездная дорожка» на площади ОКЦ. Затем в большом зале ОКЦ начнется церемония открытия. Начало в 18:00.

На теплоходе «Москва–82» вновь состоится творческая встреча в рамках проекта «На амурской волне». Теплоход отходит от дебаркадера в районе ротонды в 17:40.

В рамках «Культурного города на набережной» у Триумфальной арки с 17:00 до 19:00 пройдет выставка-распродажа «Аллея мастеров», у ротонды с 17:00 до 18:00 выступит ансамбль русских народных инструментов ЦДШИ, а с 18:00 до 19:00 там же выступит вокальный ансамбль «Казачья песня». В переулке Уралова с 17:00 до 19:00 состоится городская акция «Всем на свете нужен дом».

Воскресенье, 16 сентября

В 14:00 в рамках «Амурской осени» состоится церемония возложения к памятнику советскому и российскому актёру театра и кино, кинорежиссёру, сценаристу и писателю Валерию Приёмыхову.

В филармонии в 17:00 в рамках фестиваля покажут авантюрную комедию «Невеста напрокат» с Александром Михайловым, Еленой Прокловой и Юлией Такшиной. В этот же день в ОКЦ в 20:00 представят трагикомедию о любви «Незнакомка» с Алексеем Чадовым, Ириной Медведевой и Владимиром Большовым.

В ТРЦ «Острова» в рамках фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоится «Ледовое шоу» с участием титулованных звезд фигурного катания, известных актеров, музыкантов и телеведущих. Начало в 16:00.

Также в 16:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки пройдут соревнования по прикладному юниорскому многоборью от спортивной школы боевых искусств киокусинкай карате и спортивно-оздоровительного комплекса «Колизей». В мероприятии примет участие около 70 человек. В программу прикладного многоборья входят: гребля, подтягивание на перекладине, берпи, рывок гири двумя руками, ходьба выпадами вперед с диском над головой, пресс (подъем корпуса), прыжки на плеобокс 60 сантиметров, прыжки на скакалке.

В рамках «Культурного города на набережной» у бронекатера с 17:00 до 19:00 будет работать «Читающий бульвар», у Триумфальной арки с 17:00 до 19:00 будет работать выставка-распродажа «Аллея мастеров», у ротонды с 17:00 до 19:00 выступит вокальная группа «Нареченная песня», а с 18:00 до 19:00 состоится выступление вокального ансамбля «Криницы».

Суббота и воскресенье, 15 и 16 сентября

15 и 16 сентября в СРК «Пирамида» пройдет открытый кубок Благовещенска по дартсу. В мероприятии примут участие около 20 человек. Начало соревнований в 12:30.

На стадионе МУ СОК «Юность» пройдут юбилейные соревнования по функциональному многоборью Amur Athlete Challenge 2018 среди лучших атлетов Дальнего Востока. В этом году мужчины и женщины сразятся в категориях 40+, профессионалы и новички. В мероприятии примут участие спортсмены из городов Благовещенск, Тында, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и Находка. Начало мероприятий в 10:00.