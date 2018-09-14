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14сентября
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сегодня, 16:22 0

В Белогорске на центральной площади установили дополнительное видеонаблюдение

В Белогорске на центральной площади установили дополнительное видеонаблюдение
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Дополнительное видеонаблюдение установлено на площади им.30-летия Победы в Белогорске. Теперь общественное место находится под объективами пяти камер. Две из них размещены на здании городской администрации, еще три – на центральной площади.

«Камеры видеонаблюдения обеспечивают постоянный контроль за всем происходящим на охраняемой территории, – рассказал директор службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Михали Филиппов. – Информация с видеокамер выводится на пульт управления дежурного администрации».

Видеофиксация идет в круглосуточном режиме, ведется архив записей. Камеры работают в режиме день/ночь. Оборудование оснащено ИК-фильтрами, что обеспечивает максимально четкое и доступное изображение как в дневное время суток, так и в ночное.

Новое оборудование способно работать при температуре от минус 40 до плюс 60 градусов и влажности до 90 % и к тому же оснащено источником бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #технологии


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