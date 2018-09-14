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14сентября
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сегодня, 16:01 0

В Благовещенске будут бесплатно прививать от гриппа

В Благовещенске будут бесплатно прививать от гриппа
Фото: likar.info

Жители и гости Благовещенска получат возможность бесплатно сделать прививку от гриппа. Для этого им нужно будет посетить торгово-развлекательный центр «Острова» 15 сентября.

В этот день в торговом центре будет проходить акция по иммунизации против гриппа взрослого населения. Сделать прививку можно с 12:00 до 14:00 на первом этаже, в районе центрального входа, сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Ведомство отмечает, что, помимо прививки, здесь дадут консультации о видах и составе вакцины против гриппа, сроках формирования иммунитета после иммунизации, об основных противопоказаниях.

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