Авиакомпания «Аврора» закрыла продажу билетов по маршруту Тында – Хабаровск

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Авиарейс Хабаровск – Тында – Хабаровск 30 сентября, возможно, станет последним. Авиакомпания «Аврора», которая выполняла перевозки по субсидированному маршруту, не внесла его в зимнее полетное расписание. Продажа билетов на октябрь и последующие месяцы не ведется.

Депутат тындинского райсовета Максим Ермаков сообщил, что депутатский корпус отправил запрос в авикомпанию «Аврора» и областной минтранс за разъяснениями. «Мы в августе уже обращались к перевозчику, они заверили, что в сентябре рейсы будут выполняться. Но на октябрь и ноябрь билетов на этот социально значимый маршрут нет», – цитирует Ермакова газета «БАМ».

По информации министерства транспорта и строительства региона, сейчас ведутся переговоры с авиакомпанией по поводу выполнения полетов по маршруту Хабаровск – Тында – Хабаровск. Это единственный рейс в Амурской области, входящий в перечень субсидируемых межрегиональных авиамаршрутов. Цена билета на самолет начинается от 4 000 рублей. Вылеты выполняются по четвергам и воскресеньям на самолетах «Дэш 8-300».